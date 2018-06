Caritas Schulstartaktion: Gemeinsam Schulsachen sammeln für Kinder in Not

Die Caritas baut die jährliche Schulstartaktion in Wien und NÖ aus und sammelt Schulsachen, um armutsbetroffene Familien beim Schulbeginn unterstützen zu können.

Wien (OTS) - „Das Schuljahr ist noch nicht zu Ende; während sich die Kinder auf die Sommerferien freuen, blicken so manche Eltern bereits wieder sorgenvoll in den Herbst: denn gemeinsam mit dem Schulstart kommen auf Familien mit Schulkindern erhebliche Mehrkosten zu. Jahr für Jahr bedeutet der Schulbeginn für viele Familien eine echte finanzielle Herausforderung. Die Bekämpfung von Kinderarmut braucht endlich mehr Aufmerksamkeit! Denn Kinderarmut ist immer auch ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft insgesamt!“, so Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien. „Die Caritas will hier auch heuer wieder ganz konkret helfen und für eine Entlastung sorgen, denn Bildung ist die beste Armutsprävention. Jede und jeder kann dabei helfen: auch kleine Sachspenden machen einen Unterschied.“

Kinder sammeln für Kinder

Kinder aus 25 Schulen in Wien und Niederösterreich zeigen bereits wie es geht: In einer großen youngCaritas Sammelaktion werden noch bis zur Zeugnisverteilung am Freitag Schultaschen, Rucksäcke und Unterrichtsmaterial für Gleichaltrige in Notsituationen gesammelt. Die gespendeten Schulsachen gehen an Kinder aus unterschiedlichen Caritas Häusern und erleichtern so den teuren Start ins neue Schuljahr. Ein Teil kommt auch der Schulstartaktion der carlas, den second-hand Läden der Caritas, zugute. Denn auch in diesem Herbst können dort gespendete Schulsachen zu günstigen Preisen erworben werden. So wird doppelt geholfen: Familien in Not einerseits und andererseits wird der Erlös aus dem Verkauf wiederum für soziale Projekte der Caritas eingesetzt. Die carlas sammeln das ganze Jahr über Schulartikel, um den Schulstart-Einkauf für Familien günstiger zu gestalten. Wer gut erhaltene Schulsachen zu Hause hat, die nicht mehr gebraucht werden, kann diese während der Öffnungszeiten vorbeibringen.

Was wird gebraucht?

„In den vergangenen Jahren war die Nachfrage nach leistbaren Schulartikeln in den carlas immer enorm!“, erklärt Schwertner. „Wir sammeln alles, was im Laufe eines Schuljahres benötigt wird: das sind in erster Linie saubere Schultaschen und Rucksäcke, aber auch Stifte, Lineale, Hefte, Blöcke, Mappen, Spitzer, Scheren, Taschenrechner, Zirkel… all diese Dinge können in den carlas Mittersteig und Nord ab sofort abgegeben werden und helfen im Herbst benachteiligten Familien, ihre Ausgaben für den Schulstart überschaubar zu halten.“



Öffnungszeiten und Standorte

carla mittersteig

Mittersteig 10

1050 Wien

Mo-Fr 09.00-18.00

Sa 09.00-13.00

carla nord

Steinheilgasse 3

1210 Wien

Mo-Fr 09.00-18.00

Sa 09.00-13.00



Spendenannahme jeweils bis 30 Minuten vor Ladenschluss

www.carla-wien.at

