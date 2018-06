„Unterwegs in Österreich“ am 26. Juni aus Krieglach und St. Lorenzen im Mürztal

„Die jungen Thierseer“ in „Guten Morgen Österreich“ und Chris Lohner in „Daheim in Österreich“

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 26. Juni 2018, präsentieren Eva Pölzl und Oliver Zeisberger „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr bis 9.30 Uhr) live aus Krieglach und mit „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr) meldet sich Nina Kraft abschließend aus St. Lorenzen im Mürztal.

Dienstag, 26. Juni

„Guten Morgen Österreich“ aus Krieglach

Zu Gast in „Guten Morgen Österreich“ sind die Band „Raureif“ sowie „Die jungen Thierseer“, die bereits ihr zehnjähriges Jubiläum feiern.

„Daheim in Österreich“ aus St. Lorenzen im Mürztal

Im Studio begrüßt Nina Kraft Pogusch-Wirt und Spitzenkoch Heinz Reitbauer. Außerdem schaut auch Chris Lohner vorbei und spricht über ihr Engagement als Erzählerin in der „Rocky Horror Show“ in Graz.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at.

