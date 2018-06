Penzing: Gemälde von Georg Saatzer am 27.6. ansehen

Wien (OTS/RK) - Bereits seit Jänner läuft im Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) die Ausstellung „Bilder aus Penzing“ mit Arbeiten des akademischen Malers Georg Saatzer. Zahlreiche Motive aus dem 14. Bezirk unterstreichen die Verbundenheit des Künstlers mit Penzing. Georg Saatzers Schaffensbogen erstreckt sich von Bauwerken und Landschaften bis zu Tieren. Die Gemälde in der Schau entstanden von 1950 bis 2000. Georg Saatzer (1926 – 2004) war als Kunstpädagoge und als freier Maler tätig. Der Kreative gehörte der „Künstlerhaus“-Vereinigung an und setzte verschiedenste Techniken ein. Nun endet die Schau: Nur noch am Mittwoch, 27. Juni, werden Saatzers Werke zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr gezeigt. Der Eintritt ins Bezirksmuseum Penzing ist gratis. Spenden nehmen die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker gerne an. Weitere Informationen:

Telefon 897 28 52. Auskünfte per E-Mail: bm1140 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Penzing:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk