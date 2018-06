Führende Iris-Erkennung von DERMALOG (FOTO)

Hamburg (ots) - Dass die Augen jedes Menschen einzigartig sind, beweist die Iris-Erkennung des Biometrie-Spezialisten DERMALOG. Zuverlässig erkennt sie die individuellen Merkmale des Sehorgans und ermöglicht dadurch die sichere Identifikation von Personen - und das in kürzester Zeit. Die herausragende Geschwindigkeit der Lösung hat nun auch der SGS-TÜV Saar bestätigt.

Was haben die Städte Mumbai, Dhaka und Shanghai gemeinsam? Mit Hilfe der Iris-Erkennung von DERMALOG können die Bewohner dieser Megacitys innerhalb eines Wimpernschlags identifiziert werden. Denn die Software des Unternehmens prüft bis zu 25 Millionen Augen pro Sekunde. Damit zählt sie zu den schnellsten Identifikations-Lösungen auf dem Markt. Nun hat der SGS-TÜV Saar die Iris-Erkennung von DERMALOG getestet und ihre herausragende Geschwindigkeit bestätigt.

Zuvor hatten die TÜV-Experten dem Unternehmen bereits Geschwindigkeitsrekorde bei der Erkennung von Fingerabdrücken und Gesichtern bescheinigt: Bis zu 3,6 Milliarden Finger sowie eine Milliarde Gesichter kann das System der Hamburger pro Sekunde vergleichen. "Diese herausragenden Leistungen sind das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit und machen uns zum Innovationsführer in den bedeutendsten Feldern der biometrischen Identifikation", sagt DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull. "Die Tatsache, dass gleich mehrere biometrische Merkmale in Rekordzeit geprüft werden können, festigt zudem unseren Führungsanspruch in der Multibiometrie, die zunehmend an Bedeutung gewinnt."

Multibiometrische Systeme erlauben den simultanen Abgleich mehrerer biometrischer Merkmale wie Fingerabdrücke, Gesichter und Augen. Dadurch sind sie deutlich zuverlässiger als Lösungen, die nur ein einziges Merkmal prüfen. Das Automatisierte Biometrische Identifizierungssystem (ABIS) von DERMALOG verbindet Multibiometrie und Highspeed-Erkennung in einer Lösung.

Weitere Informationen zu den Produkten von DERMALOG gibt es unter www.dermalog.com.

