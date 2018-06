PVÖ-OÖ-Landespräsident Hillinger: „Herzliche Gratulation an unser Senioren-Siegerteam beim Race Across America“

Josef Bichl, Gottfried Hinterholzer, Herbert Lackner und Lothar Färber haben das härteste Radrennen der Welt gewonnen

Wien (OTS) - „Nach 7 Tagen, 7 Stunden und 49 Minuten hat das vom Pensionistenverband unterstützte österreichische Senioren-Vierer-Team ,The Mad Greyhounds‘ das Unglaubliche geschafft und das wohl härteste Radrennen der Welt, das Race Across America (RAAM) in seiner Altersklasse gewonnen. Das ist eine ungeheure Leistung, zu der der Pensionistenverband Österreichs herzlich gratuliert“, erklärte PVÖ-OÖ-Landespräsident Heinz Hillinger nach Bekanntwerden des Ergebnisses.

Die Viererstaffel mit Josef Bichl, Gottfried Hinterholzer, Herbert Lackner und Lothar Färber, die ein Durchschnittsalter von 72 (!) Jahren aufweist, konnte auf der fast 5.000 Kilometer langen, quer durch den amerikanischen Kontinent führenden selektiven Strecke einen Schnitt von etwas mehr als 28 km/h erreichen und damit die in ihrer Altersklasse zweitplatzierte Mannschaft um mehr als vier Stunden distanzieren. Josef Bichl, Pensionistenverbands-Mitglied aus Oberösterreich sagte unmittelbar nach der Zielankunft: „Es war eine unglaubliche Erfahrung und ein tolles Erlebnis. Wir sind aber nach einer anstrengenden Woche doch froh, im Ziel zu sein, und überglücklich, das Rennen gewonnen zu haben.“

Der Landespräsident des Pensionistenverbandes Oberösterreich unterstrich in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Sports für die ältere Generation: „Unsere ,Mad Greyhounds‘ sind die glorreiche Spitze einer im Pensionistenverband gelebten Kultur des Sports. Genau an dem Tag, als die Viererstaffel an der Westküste startete, fand bei uns in Oberösterreich der Landes-Radwandertag mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Radfahren ist aber nur eine von vielen Sportarten, die im Pensionistenverband angeboten werden. Wir sorgen dafür, dass die ältere Generation in Bewegung bleibt. Dass als herausragendes Ergebnis dieser Bemühungen dann von vier Ausnahmesportlern eine weltweit einzigartige Leistung erbracht wird, freut uns natürlich besonders. Ich möchte im Namen des Pensionistenverbandes Österreichs diesem Team meine herzlichste Gratulation und höchste Anerkennung aussprechen. (Schluss)

Rückfragehinweis:

Pensionistenverband Österreichs

Andreas Wohlmuth

Generalsekretär

0664 48 36 138

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Pensionistenverband Österreichs

Andreas Wohlmuth

Generalsekretär

0664 48 36 138