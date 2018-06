TPA erweitert und verjüngt die Eigentümerbasis deutlich

Zehn neue Partnerinnen und Partner

Wien (OTS) - Mit der Ernennung von gleich zehn neuen Partnerinnen und Partnern setzt TPA, eines der führenden österreichischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ein klares Zeichen in Richtung Zukunft. „Wir verjüngen und verbreitern unsere Eigentümer- und Führungsriege deutlich. Damit sind wir optimal für die Herausforderungen der kommenden Jahre aufgestellt“, so Leopold Brunner, TPA-Partner und Mitglied des

Managementteams.

„Die jungen Kolleginnen und Kollegen, die in die Partnerebene aufrücken, haben in ihrer Laufbahn hervorragende Leistungen in ihren Fachgebieten erbracht und sind nun bereit, Gesamtverantwortung zu übernehmen. Sie sind der Garant dafür, dass unser Unternehmen auch in Zukunft bestens gewappnet ist, um weiterhin die gesamte Bandbreite an finanzwirtschaftlichen Dienstleistungen vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung und Digitalisierung anbieten zu können“, ergänzt TPA-Partnerin Karin Fuhrmann, ebenfalls Mitglied des Managementteams.

Alle neuen Partner verfügen über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung bei TPA im Bereich Steuerberatung bzw. Wirtschaftsprüfung. Die fachliche Bandbreite reicht dabei von der Immobilienbesteuerung über Finanzstrafrecht bis zum internationalen Konzernsteuerrecht. Insgesamt zählt das Beratungsunternehmen mit 12 Standorten und rund 550 Mitarbeitern in ganz Österreich nun 40 Partnerinnen und Partner.

Folgende Führungskräfte rücken mit sofortiger Wirkung in die Partnerebene auf:

Helmut Beer

Robert Bruckmüller

Sebastian Haupt

Gerald Kerbl

Michael Knaus

Klaus Krammer

Melanie Mischkreu

Christian Oberkleiner

Dieter Pock

Yasmin Wagner

Die Details zu den einzelnen Partnerinnen und Partnern:

Helmut Beer

Bereits seit 20 Jahren ist Helmut Beer für TPA tätig. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Beratung von Immobiliengesellschaften und Produktionsbetrieben im Metall- und Papierbereich sowie in der Durchführung von Due Diligences. Der Steuerberater ist zudem Umsatzsteuer- und Rechtsformgestaltungs-Experte. Genauigkeit und Verlässlichkeit haben für ihn oberste Priorität, dabei schätzt er besonders die Arbeit im Team: „Wir entwickeln gemeinsam maßgeschneiderte und kreative Lösungen für unsere Kunden.“ Helmut Beer ist ein begeisterter Familienmensch, Vater zweier Kinder und in seiner Freizeit sportlich aktiv.

Foto Helmut Beer

Robert Bruckmüller

Seit mehr als zwanzig Jahren ist der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Robert Bruckmüller bei TPA. Der gebürtige Wiener und Vater zweier Kinder ist Wirtschaftsprüfer mit Leib und Seele. Seine Schwerpunkte sind Bankprüfungen und die Prüfung und Erstellung von Konzernabschlüssen. „Ich liebe fachliche Herausforderungen. Sie spornen mich dazu an, mich weiterzuentwickeln“, so der Wirtschaftsprüfer. Robert Bruckmüller ist Mitglied des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision, Lektor an der FH Wien und Autor zahlreicher Fachartikel. Ausgleich findet er in der Natur, bei Wanderungen und Skitouren.

Foto Robert Bruckmüller

Sebastian Haupt

Sebastian Haupt ist Steuerberater und ausgebildeter Finanzstrafrechtsexperte. Der Vater einer Tochter studierte in Linz und in Wien Handelswissenschaften und erklomm rasch die Karriereleiter bei TPA. Sein vielfältiges Beratungsportfolio umfasst unter anderem steuerliche Spezialfragen rund um Körperschaft- und Umsatzsteuer sowie Finanzstrafrecht. Dabei liegt sein Fokus vor allem auf der Produzierenden Industrie, dem Handel, der Telekom-Branche und dem Baugewerbe.

Die gelebte Nähe zu den Kunden und der Austausch auf Augenhöhe sind dem Wahl-Niederösterreicher besonders wichtig. In seiner Freizeit sucht Sebastian Haupt Ausgleich im Sport, unter anderem als passionierter Fußballspieler.

Foto Sebastian Haupt

Gerald Kerbl

Der dynamische Betriebswirt Gerald Kerbl hat sehr früh seine Leidenschaft für die Immobilienbranche entdeckt. Mit zahlreich publizierten Fachartikeln aus dem Bereich Steuerrecht und seiner langjährigen Vortragstätigkeit, unter anderem als Lektor an der FH Wien, hat sich der Steuerberater einen Namen in der Fachwelt gemacht. Neben seinem exzellenten Fachwissen schätzen seine Kunden an ihm sein offenes und lösungsorientiertes Wesen. „Love it, change it or leave it!“, so seine Philosophie. Gerald Kerbl ist seit 2002 bei TPA und dreifacher, verheirateter Familienvater.

Foto Gerald Kerbl

Michael Knaus

Michael Knaus ist seit 16 Jahren bei TPA. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der rechtlichen Betreuung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die er umfassend zu abgaben-, gesellschafts- und arbeitsrechtlichen sowie Themen des internationalen Steuerrechts berät. Besondere Expertise bringt Michael Knaus im Bereich grenzüberschreitender Sachverhalte in Slowenien mit: unter anderem bei der steuerlichen Optimierung auf Gesellschafts-, Gesellschafter- und Geschäftsführerebene. Er hat den Standort in Slowenien aufgebaut und leitet ihn. Michael Knaus war Mitglied der Expertengruppe zur EU-Anpassung des slowenischen Gesellschaftsrechts. Seit vielen Jahren betreut er Unternehmen beim Markteintritt in Slowenien.

Lösungsorientiert und immer den Fokus auf der Zufriedenheit der Kunden: Das ist der oberste Anspruch des gebürtigen Kärntners. Ein innovativer Zugang zu komplexen Herausforderungen zeichnet seinen Arbeitsstil aus.

Michael Knaus ist auch Herausgeber, Fachbuchautor und Verfasser zahlreicher Fachpublikationen in Österreich, Slowenien und Deutschland. Über viele Jahre war er Schriftleiter einer renommierten Fachzeitschrift für Recht und Steuern in Mittel- und Osteuropa. Er ist verheiratet und Vater zweier Söhne.

Foto Michael Knaus

Klaus Krammer

Seit 2009 ist Klaus Krammer bei TPA, seit 2016 leitet er mit großem Einsatz den Bereich Outsourcing in Bratislava. Der gebürtige Fürstenfelder absolvierte die Studien Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften in Wien. „Erfolg braucht immer eine Vision“, so das Credo des Steuerberaters. Von Beginn an legte er seinen Fokus auf Mittel- und Südosteuropa und sammelte länderübergreifende Erfahrung mit internationalen Klienten. Der Steirer ist Autor zahlreicher Fachartikel und als Vortragender tätig. Privat ist Klaus Krammer sportlich sehr aktiv und verbringt seine Freizeit gerne auf dem Golfplatz.

Foto Klaus Krammer

Melanie Mischkreu

Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin hat erste Berufserfahrung im internationalen Beratungsumfeld gesammelt und bereichert seit zehn Jahren das TPA Team mit ihrem Fachwissen und ihrem Elan. Ihre Schwerpunkte liegen in der Beratung von Immobilientransaktionen, M&A und internationalem Konzernsteuerrecht. Um die Perspektive ihrer Klienten einnehmen und innovative, nachhaltige Lösungen entwickeln zu können, sind breites Wissen, Aufgeschlossenheit und Flexibilität absolute „Musts“ für die Betriebswirtin. Ihre Freizeit verbringt sie gerne auf Reisen, beim Wandern und mit Familie und Freunden.

Foto Melanie Mischkreu

Christian Oberkleiner

Christian Oberkleiner ist Spezialist für Rechtsformgestaltungen und Umgründungen. „Bei einer umfassenden steuerlichen Beratung ist auch der Blick über den Tellerrand wichtig, um maßgeschneiderte und zukunftsorientierte Lösungen zu bieten“, so der neue TPA Partner. Neben seinem profunden Fachwissen sind es Eigenschaften wie Flexibilität, Engagement und Lösungsorientierung, die seine Kunden besonders an ihm schätzen. Der sympathische Jurist ist Autor zahlreicher Publikationen und Fachvortragender. Kraft tankt der gebürtige Wiener und Vater von drei Kindern in der Natur beim Wandern und Skifahren.

Foto Christian Oberkleiner

Dieter Pock

Der gebürtige Wiener absolvierte sein BWL-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist seit 2004 Steuerberater bei TPA. Er berät neben Klein- und Mittelunternehmen Start-Ups in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen und ist als Vortragender tätig. Mit der Kombination aus Fachwissen, Erfahrung und IT-Kompetenz unterstützt er Kunden bei der Organisation und Durchführung des Rechnungswesens, bei Outsourcing-Projekten und Digitalisierung. Stolz ist er darauf, viele Kunden von Beginn seiner Tätigkeit an zu betreuen. Ausgleich findet der dreifache Vater bei Aktivitäten mit seiner Familie.

Foto Dieter Pock

Yasmin Wagner

Die gebürtige Grazerin ist seit 2003 bei TPA Wien. Sie spezialisierte sich schon während ihres Studiums auf das Steuerrecht und ergänzte ihre Qualifikation durch das Postgraduate „International Tax Law“: „Meine Arbeit wird durch genaues Verständnis der Anliegen und Geschäftsmodelle meiner Kunden, die Freude am Lösen komplexer Fragestellungen und meine Effizienz bestimmt.“ Yasmin Wagner ist Spezialistin für (Re-)Strukturierungen, Privatstiftungen und Konzernsteuerrecht sowie Co-Leiterin des „Kompetenzcenters Internationales Steuerrecht“ bei TPA. Sie ist begeisterte Taucherin und Läuferin, doch am liebsten verbringt die Mutter zweier Söhne Zeit mit ihrer Familie.

Foto Yasmin Wagner

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die TPA Gruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Standorten.



Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 126 unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern mit insgesamt 33.600 Mitarbeitern und 796 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

Weitere Informationen: www.tpa-group.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.(FH) Gerald Sinabell, T (01) 58835-428, gerald.sinabell @ tpa-group.at

Mag. Christa Danner, Christa Danner Text und PR, T 0699 1177 0217 danner @ christadanner.com