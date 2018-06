Alle Werbemittel aus einer Hand: Mit der Fullservice Print-Producing Agentur MAßGEDRUCKT werden Kosten, Zeit und Nerven geschont.

Wien (OTS) - Viele Anbieter, wenige zufriedenstellende Lösungen. Die Möglichkeiten für Unternehmen, alle ihre Printerzeugnisse aus einer Hand zu erhalten, sind begrenzt. Genau dieses Marktpotenzial erkannte MAßGEDRUCKT und spezialisiert sich als neue Marke der langjährig erfolgreichen Hofeneder & Partner GmbH auf die Beratung, Produktion und Abwicklung als Fullservice-Agentur. Mit der steigenden Spezialisierung der Anbieter und den damit verbunden immer komplexer werdenden Abwicklungen gibt sich MAßGEDRUCKT nicht zufrieden. „Die Kunden wissen nicht, wo sie welche Werbemittel produzieren können und verbringen viel Zeit damit, sich die vermeintlich geeigneten Produktionspartner zu suchen. Diese Lücke schließen wir ganz einfach“ , so MAßGEDRUCKT Gründer Bernhard Hofeneder.

Neuer Auftritt mit eindeutiger Botschaft!

Im Vordergrund steht bei MAßGEDRUCKT die Ersparnis von Zeit und Kosten. Bernhard Hofeneder, selbst Print-Produzent und Gründer der Hofeneder & Partner GmbH mit 20 Jahren Erfahrung hat erkannt, dass der Markt einen neuen alten Player braucht: Mit einem einheitlichen Auftritt, um Kundenwünsche gleichermaßen schnell und individuell bis zum optimalen Ergebnis zu verwirklichen. MAßGEDRUCKT steht für die optimale Verzahnung gerade bei Erzeugnissen aus unterschiedlichen Druckverfahren. Als Fullservice-Printproducer bietet MAßGEDRUCKT seinen Kunden nicht nur die Abwicklung einzelner Jobs an. Wichtig ist auch der Know-How Transfer, um beim nächsten Job nicht wieder auf bereits bekannte Probleme zu stoßen. „Wir möchten für unsere Kunden den Aufwand in der Werbemittelbeschaffung minimal halten. Dazu gehört auch, dass sich unsere Kunden nicht erst mühsam durch Produktkataloge kämpfen müssen, um einen Auftrag zusammenzustellen, sondern wir für Sie und mit Ihnen gemeinsam maßgedruckte Lösungen entwickeln“ sagt Marketingleiterin Nina C. Berndorfer.

MAßGEDRUCKT setzt auf RUBSTAR, den innovativen Rubbeldruck.

MAßGEDRUCKT legt mit seinen Produktionen den Fokus nicht nur auf die klassischen Druckverfahren wie Offset, Offset UV, Digitaldruck und LED Druck. Mit RUBSTAR bringen sie eine weitere Spezialisierung hinsichtlich Druckveredelung auf den Markt. Dahinter verbirgt sich ein spezieller Rubbeldruck. Auf „rubstar-veredelten“ Flächen können Sie Botschaften in beispielsweise Mailings, Losen oder Codekarten viel interessanter als bisher gestalten. Durch die tolle Optik, lässige Haptik und lustige Spielmechanik erzeugen Sie bei jedem klassischen Werbemittel zusätzliche Spannung und erhöhen somit die Aufmerksamkeit und Lesedauer bei Ihren Kunden.

„Die Möglichkeiten wie mit RUBSTAR gearbeitet werden kann sind beinahe unbegrenzt. Vorher-Nachher Bilder, Suchrätsel, Geheimbotschaften und auch personalisierte Nachrichten zum Aufrubbeln: Mit RUBSTAR setzen wir der Kreativität keine Grenzen“ sagt Bernhard Hofeneder.

Leidenschaft zum Angreifen. Nicht nur ein Spruch, sondern ein Versprechen.

„Als Schnittstelle zwischen Kunde und Druckerei ist unser Qualitätssiegel das produzierte Werbemittel unserer Kunden. Daher fordern wir bei allen Ergebnissen immer Leidenschaft zum Angreifen“ erklärt CEO Bernhard Hofeneder.

Qualität und günstig dürfen keine Widersprüche sein. Im Vordergrund stehen die unkomplizierte Zusammenarbeit sowie die wegen des großen Auftragsvolumens stets wettbewerbsfähige Preise.

MAßGEDRUCKT kennenlernen. Ersparen Sie sich Zeit und Geld. Einfach anfragen!

Rückfragen & Kontakt:

MAßGEDRUCKT

Bernhard Hofeneder

CEO

office @ massgedruckt.at

www.massgedruckt.at

MAßGEDRUCKT ist eine Marke der Hofeneder & Partner GmbH

Gregor-Kirchner-Straße 34

2384 Breitenfurt bei Wien