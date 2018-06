Korrektur zu OTS0052: 27.6., Neubau: Preisverleihung Klimaschutzpreis mit BV Reiter

Wien (OTS/RK) - Im Titel der ursprünglichen Aussendung hieß es fälschlicherweise "Preisverleihung Klimaschutzpreis mit BV Blimlinger". Richtig muss es heißen: "Preisverleihung Klimaschutzpreis mit BV Reiter". Im Folgenden die korrigierte Aussendung:

27.6., Neubau: Preisverleihung Klimaschutzpreis

mit BV Reiter

Am Mittwoch, dem 27. Juni 2018, kürt Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter im Amtshaus (7., Hermanngasse 24-26, 2. Stock, Festsaal) die GewinnerInnen des Klimaschutzpreises KLIP7. Der Bezirk suchte in Kooperation mit der Magistratsdirektion der Stadt Wien und dem Klimabündnis die besten Projekte zum Thema „Cool Down & Green up! Klimafreundlich leben in der Stadt“. Die TeilnehmerInnen des Bewerbs brachten Ideen und Projekte ein, nun werden die zehn innovativsten Einreichungen ausgezeichnet. In Summe vergibt der Bezirk 7.500 Euro Preisgeld. Außerdem wird heuer erstmals ein Sonderpreis für Fassadenbegrünung vergeben.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 7. Bezirk, Tel.: 01/4000-07114 bzw. E-Mail: post @ bv07.wien.gv.at

