Wien: Ermittlungserfolg des Landeskriminalamts Außenstelle Zentrum Ost

Wien (OTS) - Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, Gruppe Braunsdorfer, ermittelte bereits seit Februar 2018 gegen einen 42-jährigen Mann wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls. Am 24. Juni 2018 wurde der Tatverdächtige nach einem weiteren Einbruch von Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt festgenommen. Der Mann soll laut Zeugen mehrere Mitarbeiterspinde in einem Hotel in Wien-Neubau aufgebrochen haben. Als der Tatverdächtige von einer 21-jährigen Angestellten auf frischer Tat betreten wurde, ergriff dieser die Flucht. Ein 31-jähriger Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei bedrohte der Tatverdächtige den Zeugen verbal. Die Ermittler der Gruppe Braunsdorfer konnten den Mann nun wegen des zweifachen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls, des Diebstahls durch Einbruch und der gefährlichen Drohung zur Anzeige bringen. Der Tatverdächtige zeigte sich hinsichtlich der aufgebrochenen Spinde geständig und wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at