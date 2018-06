Vortrag „Ewiger Walzer“ am 26.6. im Bezirksmuseum 3

Wien (OTS/RK) - Das Leben und musikalische Schaffen des letzten Hofballmusikdirektors Carl Michael Ziehrer (1843 – 1922) steht im Zentrum der nächsten Veranstaltung in der Reihe „Literarischer Jour-fixe“ im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11). Am Dienstag, 26. Juni, beginnt im Saal des Museums um 19.00 Uhr ein Vortragsabend mit dem Titel „Ewiger Walzer“. Ira Telberg und Maria Hudec referieren über den verdienstvollen Tondichter und Kapellmeister Carl Michael Ziehrer, der im Laufe der Jahre 19 Operetten geschrieben hat, darunter das Bühnenwerk „Die Landstreicher“. 600 Märsche, Walzer und Tänze komponierte der umtriebige Orchester-Chef obendrein. „Hereinspaziert“ und „Weana Mädeln“ gehören zu den bekanntesten Titeln. Der gelernte Hutmacher Ziehrer machte als Tonkünstler eine große Karriere, die ihn bis nach Chicago (1893) führte. Dennoch starb der Musikus in Armut. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Spenden für das Museum weisen die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker nicht zurück. Mehr Informationen:

Telefon 4000/03 127, E-Mail bm1030 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Carl Michael Ziehrer (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Carl_Michael_Ziehrer

Carl Michael Ziehrer-Stiftung:

www.ziehrer.at/stiftung.html

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk