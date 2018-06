Wien: Erfolgreicher Schlag gegen Suchtmittelhandel

Wien (OTS) - Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), zwei Tätergruppen zu insgesamt fünf Personen wegen des Verdachts des organisierten Suchtmittelhandels festnehmen. Insgesamt gelang es den Polizisten

• rund €18.000,- Bargeld,

• rund 760 Gramm Heroin, Straßenverkaufswert ca. €22.500,-,

• rund 2.590 Gramm Kokain, Straßenverkaufswert ca. €131.500,-, • rund 20.000 Gramm Marihuana, Straßenverkaufswert ca. €200.000,- und • zwei gefälschte ausländische Dokumente

sicherzustellen.

Drei Personen (34, 35, 39) konnten in Wien-Hernals und zwei Personen (27, 33) in Wien-Währing festgenommen werden. In den Vernehmungen zeigten sich die Tatverdächtigen teilgeständig beziehungsweise nicht geständig.

