Nachhaltigkeitsministerium fördert Energiemanagement in KMU

Reduktion des Energieverbrauchs wird jetzt doppelt belohnt - Förderungen für Energiemanagementsysteme in KMU in Höhe von 5 Millionen Euro

Wien (OTS) - Energiemanagement und Klein- und Mitelbetriebe sind zentrale Bausteine des Projekts Energiewende – daher begrüßt die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die von Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger heute, Montag, vorgestellte Förderaktion für Klein- und Mittelunternehmen (KMU), die ein betriebliches Energiemanagement einrichten. Dafür stehen 5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit geht eine langjährige WKÖ-Forderung in Erfüllung.

In KMU gibt es viele, häufig einfache Möglichkeiten, um Energieverwendungen zu optimieren und Energieverschwendungen abzustellen. Klassiker sind der Austausch energiefressender alter Geräte durch Ausstattungen auf aktuellem Stand der Technik und die Nutzung moderner Steuerungs- und Regelungstechniken bei der Lüftung, Kühlung und Heizung. Einen hohen Stellenwert hat das energiebewusste Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie etwa das Abstellen nicht benötigter Geräte und das Schließen der Tore von Lagern in der Heizsaison. Viele Maßnahmen rentieren sich sofort oder in kurzer Zeit. Bei Neuinvestitionen werden die Gesamtkosten über die Lebenszeit verringert, wenn sparsame, qualitativ hochwertige und richtig dimensionierte Geräte angeschafft werden.

Energiemanagement zeichnet sich dadurch aus, dass die Hot Spots des Energieverbrauchs durch validen Datengrundlagen schnell auffallen. Einfache Checklisten weisen den Weg zur Effizienz-Maßnahme. Die Motivation der Beschäftigten mitzutun, steigt sprunghaft an.

Bis zu 50.000 Euro pro Betrieb

Förderwerber erhalten bei Erfüllung der Voraussetzungen einen Zuschuss. Maximal werden 50.000 Euro pro Betrieb ausgeschüttet. Interessenten reichen ihre Anträge über das online-Förderabwicklungstool bei der aws als Abwicklungsstelle ein.

Gegenstand der Förderung sind die externe Beratung zur Erstellung eines Energiemanagementsystems, Investitionen im Zusammenhang mit der Erfassung und Aufbereitung der energierelevanten Daten (Energiedatenmanagement) sowie Zertifizierungs- und Schulungskosten. Auch Aufrüstungen vorhandener Energiemanagementsysteme, z.B. vom Standard ISO 14.001 auf die neue Norm ISO 50.001, sind förderbar.

„Wir empfehlen interessierten KMU, möglichst rasch einen Förderantrag bei der aws zu stellen, da die Mittel nur für eine begrenzte Zahl von Anträgen ausreichen“, fordert Stephan Schwarzer, Leiter der WKÖ-Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik, auf. Die Einreichfrist endet mit dem Ausschöpfen der Budgetmittel. (PWK464/DFS)

Zur aws-Richtlinie: www.aws.at/enms

