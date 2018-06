Hietzing: „Augenblicke“-Ausstellung endet Mittwoch

Wien (OTS/RK) - Im Februar wurde im Hietzinger Bezirksmuseum (13., Am Platz 2) die Fotografien-Ausstellung „Magische Augenblicke. Der Himmel über der Lockerwiese“ eröffnet. In der Schau zeigt die erfahrene Amateur-Fotografin Hildegard Hoffmann spannende Aufnahmen vom Firmament, von Wolkenformen bis zu Sonnenschein und Dämmerung. Das Ende dieser interessanten Ausstellung naht: Nur mehr am Mittwoch, 27. Juni, von 14.00 bis 18.00 Uhr, sind die attraktiven Lichtbilder bei freiem Eintritt zu besichtigen. Informationen: Telefon 877 76 88 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Ewald Königstein). Mitteilungen an das Bezirkshistoriker-Team per E-Mail: bm1130 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing:

www.bezirksmuseum.at

Siedlung Lockerwiese (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Siedlung_Lockerwiese

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk