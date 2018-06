Die Stadtarchäologie Wien lädt zur Buchpräsentation

Buch: „Ein Grabbezirk im östlichen Randbereich der Zivilsiedlung von Vindobona“

Wien (OTS/RK) - Die Buchpräsentation findet am Donnerstag, 28. Juni 2018 um 18 Uhr in den Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie (2., Obere Augartenstraße 26-28, 2. Stock, Bibliothek) statt.

Einführende Worte

Karin Fischer Ausserer (Leiterin der Stadtarchäologie Wien)

Zu den Grabungen auf den Aspanggründen, 1030 Wien

Martin Mosser (Stadtarchäologie Wien)

Zum Buch

Reinhold Schachner (Archäologe)

Im Anschluss laden wir zu einem Glas Wein ein.

Der Band ist einem Grabbezirk im südöstlichen Randbereich der Zivilsiedlung von Vindobona gewidmet. Vier Brandgräber und zwei Körperbestattungen, die einem Neugeborenen und einer Frühgeburt zuzuweisen sind, wurden hier entdeckt. Vermutlich waren in dieser Begräbnisstätte mit einem zentralen Grabbau die Angehörigen einer Familie beigesetzt. Wie die Auswertung der Funde zeigt, war der kleine Friedhof nur für relativ kurze Zeit, ca. ab der Mitte des 2. Jahrhunderts bis spätestens zum ersten Drittel des 3. Jahrhunderts, in Verwendung. Sowohl die Beisetzungen des Fetus und des Säuglings im Umfassungsgraben bzw. Grenzbereich des Grabbezirks als auch die Beigabe eines Amuletts in Form eines Lunulaanhängers für das tote Neugeborene sind Beispiele magisch-religiöser Schutzvorstellungen.

Auch die Lage des Grabbezirks an der Ausfallstraße einer römischen Siedlung, in der Nähe von Töpfereien, fügt sich in ein bekanntes Schema ein und gibt einen wichtigen Hinweis über Ausdehnung und Grenze der römischen Zivilsiedlung von Vindobona.

Infos zum Buch

Reinhold Schachner

mit Beiträgen von Michaela Binder und Sigrid Czeika

Ein Grabbezirk im östlichen Randbereich der Zivilsiedlung von Vindobona

Monografien der Stadtarchäologie Wien 10 (Wien 2018). 29,7 x 21 cm. Kartoniert.

167 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. EUR 38,–. ISBN 978-3-85161-187-8

E-Book (pdf) EUR 32,–. ISBN 978-3-85161-188-5 www.wien.at/archaeologie

