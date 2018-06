Wirtschaft trifft Politik in Salzburg

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer sorgte als Festredner bei der Matinee der Deutschen Handelskammer in Österreich für ein volles Haus

Salzburg (OTS) - Führende Vertreter aus Wirtschaft und Politik trafen sich am Samstag, den 23. Juni 2018, bei der traditionellen Matinee der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) in der Residenz zu Salzburg. Rund 150 Gäste aus Österreich und Deutschland folgten den Begrüßungsworten von DHK-Präsident Dieter Hundt und Harald Preuner, Bürgermeister der Stadt Salzburg sowie dem Schlusswort von Stefan Schnöll, Salzburger Landesrat für Verkehr, Infrastruktur und Sport. Die Festrede hielt der deutsche Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer, zum Thema "Mobilitätsperspektiven für Deutschland, Österreich und Europa".

Prominenz aus der Wirtschaft

Unter den Gästen Wolfgang Anzengruber (Vorstandsvorsitzender Verbund AG), Martin Butollo (Niederlassungsleiter Österreich Commerzbank AG), Klaus Peter Fouquet (Alleinvorstand Robert Bosch AG), Johannes K. Haindl (Botschafter der Bundesrepublik Deutschland), Elisabeth Hintermann (CEO Mühldorfer GmbH & Co.KG), Rudolf Lipold (Direktor-Stellvertreter Salzburger Flughafen GmbH), Harald Pflanzl (Geschäftsführer BASF Österreich GmbH), Karl Prammer (Geschäftsführer Frey Austria GmbH), Helmut Praniess (Generaldirektor Salzburger Landes-Hypothekenbank AG), Peter Ramsauer (Mitglied des deutschen Bundestages), Armin Rau (Geschäftsführer Trumpf Maschinen Austria GmbH + Co KG), Walter Rothensteiner (Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes), Silke Ruland (Geschäftsführerin Jegab Display GmbH), Wolfgang Sauerzapf (Mitglied der Geschäftsleitung Peek & Cloppenburg KG), Wolfram Senger-Weiss (Geschäftsführer Gebrüder Weiss GmbH).

