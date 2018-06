AVISO Mozarthaus Vienna: „Fake News: Eine künstlerische Intervention im öffentlichen Raum“

Wien (OTS/RK) - Am 28. Juni 2018 ist das Mozarthaus Vienna Präsentationsort des Kampagnen-Auftaktes der Initiative „Fake News:

Eine künstlerische Intervention im öffentlichen Raum“ von KULTURFORMAT und dem österreichischen bildenden Künstler Peter Baldinger in Kooperation mit dem Mozarthaus Vienna, einem Museum der Wien Holding. Dabei wird auf der Fassade des Mozarthaus Vienna in der Domgasse 5 das erste Sujet der Plakat-Kampagne zum Thema „Fake News“ in Großformat präsentiert. Der Künstler Peter Baldinger versucht mit seiner Kampagne die Rezeptions- und Interpretationsprozesse bei Falschnachrichten zu erforschen. Die anderen Bilder dieser Serie werden in weiterer Folge auf Litfaßsäulen in ganz Wien zu sehen sein.

Die VertreterInnen der Medien sind zum Pressegespräch herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Donnerstag, 28. Juni 2018, 10:30 Uhr

Ort: Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

Peter Baldinger, Künstler

Daniela Grill, Geschäftsführerin von KULTURFORMAT

Gerhard Vitek, Direktor des Mozarthaus Vienna

Doris Rechberg-Missbichler, interimistische Geschäftsführerin der Wien Holding

Franz Solta, Geschäftsführer der Gewista-Werbegesellschaft

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Um Anmeldung unter c.redl@mozarthausvienna oder telefonisch unter 01 512 17 91 – 70 wird gebeten.

