„NÖ teens go HTL“: Übergabe der Ausbildungsdekrete

LR Teschl-Hofmeister: Mädchen sind stolz auf ihre technische Ausbildung in einer HTL

St. Pölten (OTS/NLK) - Bildungs- und Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister übergab vergangene Woche im Rahmen der Aktionstage „NÖ teens go HTL“ Ausbildungs-Dekrete an die sieben neuen Girls Scouts der HTL St. Pölten. HTL-Schülerinnen der ersten bis dritten Jahrgänge erhalten eine Ausbildung als Rollenmodell, besuchen Volksschulen und stehen bei Technik-Workshops oder am Tag der offenen Türe ihrer HTL zur Verfügung. Sie erzählen jüngeren Mädchen über das Leben und Lernen in einer HTL und sind somit wichtige Vertreterinnen für ihre HTL und Vorbilder für jüngere Mädchen bei der Wahl der Ausbildung. Niederösterreichweit wurden 35 Girls Scouts in diesem Schuljahr an HTLs neu ausgebildet; insgesamt waren es in den letzten fünf Jahren 180 HTL-Schülerinnen.

„In der heutigen Gesellschaft erobern Mädchen immer mehr die technischen Ausbildungen und stellen so ihre Fähigkeiten und Talente im technisch-handwerklichen Bereich unter Beweis. Ich gratuliere den neuen Girls Scouts sehr herzlich zu ihrem absolvierten Training als zukünftige Botschafterinnen ihrer HTL. Ihr Auftreten und ihr Eintreten für eine technische Berufswahl macht anderen Mädchen viel Mut, auch einen Weg abseits von Rollenklischees zu gehen“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Am Aktionstag „NÖ teens go HTL“ werden Workshops für Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen der NMS veranstaltet und die im Projekt HTL4girls ausgebildeten Girls Scouts eingesetzt. An der HTL St. Pölten nehmen 160 Kinder, davon 25 Prozent Mädchen, teil, zwölf Girls Scouts sind im Einsatz. Direktor Martin Pfeffel ist von diesem Programm überzeugt: „Das Projekt Girls Scouts begeistert junge Mädchen für die Technik und ermöglicht ihnen somit eine breite Auswahl an beruflichen Möglichkeiten, denn die Nachfrage nach Technikerinnen ist in Wirtschaft und Industrie anhaltend groß.“

Das Projekt „HTL4girls“ des Landes Niederösterreich unterstützt Mädchen auf dem Weg in die Technik, denn bei der Berufswahl liegen die technischen Berufe bei Mädchen noch immer im hinteren Drittel. Interessanterweise wagen sich Mädchen vor allem dann in einen technischen Beruf, wenn schon Familienmitglieder oder Verwandte technische Berufe ausüben. Das zeigt die Bedeutung beruflicher Vorbilder – die Girls Scouts werben als role-models für die Vorteile einer technischen Berufswahl: Höheres Einkommen und vielfältige Karrierechancen im In-und Ausland.

„Wir setzen uns in Niederösterreich stark dafür ein, dass unsere Schülerinnen ihre Fähigkeiten auch in technischen Ausbildungen und Berufen entfalten können. Unsere Wirtschaft braucht Frauen – auch in technischen Berufen“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister.

