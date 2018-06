Technische Fusion der Waldviertler Volksbank Horn mit der VOLKSBANK WIEN AG erfolgreich

Am Wochenende 23./24.06.2018 wurde die technische Zusammenführung der Waldviertler Volksbank Horn mit der VOLKSBANK WIEN AG erfolgreich abgeschlossen.

Wien (OTS) - DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG, freut sich über diesen für den Volksbanken-Verbund wichtigen Schritt: „Die Fusion mit der Waldviertler Volksbank Horn bildet den Schlussstein des größten Veränderungsprozesses in der Geschichte der österreichischen Volksbanken. Seit 2015 wurden insgesamt 63 Fusionen erfolgreich abgeschlossen. Dabei haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich herausragendes geleistet, um die Volksbanken zukunftsfit zu machen. Heute bilden die acht großen regionalen Volksbanken und das Spezialinstitut Ärzte- und Apothekerbank einen stabilen und gut kapitalisierten Verbund mit einem langfristigen Wachstumsziel in Österreich – darauf dürfen wir stolz sein!"

Auch Dir. Walter M. Pannagl, Vorstandsvorsitzender der Waldviertler Volksbank Horn und Vorstandsdirektor Reinhard Keusch, zeigen sich über diesen Schritt erfreut: "Die Waldviertler Volksbank Horn ist nun eine starke Regionalbank, die wie bisher die Kundennähe in unserer Region mit den verbesserten Möglichkeiten als größerer und noch kompetenterer Partner der Kunden und der Wirtschaft verbindet."

Für die Kunden der VOLKSBANK WIEN AG ändert sich nichts. Kunden der Waldviertler Volksbank Horn erhalten einen neuen IBAN und BIC. Allerdings wurde technisch vorgesorgt, sodass sämtliche Zahlungseingänge und -aufträge unter den bisherigen Kontodaten richtig weitergeleitet werden. Auch die bestehenden Maestro- und Kundenkarten bleiben weiterhin gültig, können aber kostenlos ausgetauscht werden.

Facts & Figures – Volksbank Horn

Die Waldviertler Volksbank Horn konzentriert ihre Geschäftstätigkeit auf die Bezirke Horn, Zwettl, Gmünd und Hollabrunn. In ihrem Einzugsgebiet versteht sich die Bank vor allem als Finanzierungspartner der Klein- und Mittelbetriebe, Landwirte, Freiberufler sowie der Privatkunden. Die Waldviertler Volksbank Horn ist eine Bank mit einer Bilanzsumme von rund EUR 310 Mio. und betreut in 10 Filialen mit der Zentrale in Horn und ca. 57 MitarbeiterInnen rund 22.000 Kunden und 52.000 Konten.

Facts & Figures – VOLKSBANK WIEN AG

Mit der Einbringung der Volksbank Horn verfügt die VOLKSBANK WIEN AG über rund 1.540 Mitarbeiter und 73 Standorten in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Industrieviertel und Waldviertel sowie der Marke SPARDA-BANK. Sie ist die größte der österreichischen Volksbanken und erfüllt neben dem eigenen Retailgeschäft seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund.

Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at.





