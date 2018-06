39. Sportfest der Landwirtschaftsschulen NÖ

LR Teschl-Hofmeister: Schulsport ist ein unverzichtbarer Bestandteil umfassender Bildung

St. Pölten (OTS/NLK) - Beim traditionellen Sportfest der Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten gingen vergangene Woche 14 Schulen mit rund 400 Schülern in 30 Wettbewerben an den Start. Linda Mörtl von der LFS Tullnerbach setzte sich als beste Athletin durch, bei den Burschen siegte Jonas Schindler von der LFS Edelhof. „Ich gratuliere allen Jugendlichen, die sich den sportlichen Herausforderungen mit viel Engagement gestellt haben und für faire Wettkämpfe gesorgt haben. Mit viel Einsatzfreude, Teamgeist und Zielstrebigkeit haben die Schülerinnen und Schüler für eine gelungene Veranstaltung gesorgt“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die feierlich die Pokale und Urkunden überreichte. „Der Schulsport ist ein unverzichtbarer Bestandteil umfassender Bildung, um die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten. Damit wird der hohe Stellenwert des Sports für den Einzelnen und für die Gesellschaft deutlich“, so Teschl-Hofmeister.

„Durch Sport können der Jugend Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Rücksichtnahme auf den Partner vermittelt werden, die wichtige Grundvoraussetzungen für den weiteren Bildungs-und Lebensweg sind“, erklärt Schulinspektorin Agnes Karpf-Riegler. Für die Organisation der Sportveranstaltung zeichnen die beiden Fachlehrer Andreas Sternath und Leopold Vogler verantwortlich.

Der Sieg bei den Mädchen ging an die LFS Tullnerbach, die Burschenwertung entschied die LFS Edelhof für sich. Bei der Gesamtwertung der Mädchen erreichte die LFS Tullnerbach klar den ersten Platz, der zweite Platz ging an die LFS Zwettl und Dritte wurde die LFS Gaming. Die Wertung Burschen I entschied die LFS Edelhof vor der LFS Warth und der LFS Gießhübl für sich. Bei den Burschen II siegte die LFS Edelhof vor der LFS Gießhübl und der LFS Warth.

Zur Austragung kamen Bewerbe der Leichtathletik, wie Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, Staffelläufe, 3.000-Meter-Lauf, 60- und 100-Meter-Läufe; Spielbewerbe waren Völkerball, Tischtennis, Volleyball und Beachvolleyball.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

