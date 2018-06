Schindler feiert Eröffnung des neuen Bürogebäudes am Wienerberg

Offizielle Schindler Eröffnungsfeier im Rahmen eines besonderen Abends mit Gästen aus Politik und Wirtschaft

Wien (OTS) - Mit dem am 5. Oktober 2016 erfolgten Spatenstich für ein neues, modernes Bürogebäude in der Wienerbergstraße 25 in Wien-Favoriten festigt Schindler, einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen, sein Engagement in der österreichischen Bundeshauptstadt. Am 14. Juni erfolgte die offizielle Eröffnungsfeier im Rahmen eines besonderen Abends mit Gästen aus Politik und Wirtschaft.

Nach bereits 78 Jahren Präsenz am Wienerberg erfolgte am 5. Oktober 2016 der Spatenstich für das neue Bürogebäude von Schindler Österreich. Insgesamt investierte das Unternehmen rund 17 Millionen Euro in ein modernes Gebäude, das zu einem Blickfang am Wienerberg geworden ist. Schindler ist damit die einzig global tätige Aufzugs- und Fahrtreppenfirma, die sich so verbindlich zu Wien und dem Standort am Wienerberg bekennt.

Geschaffen wurden top moderne Büros mit einem Trainingscenter, Personalrestaurant und eine vielseitig nutzbare Lobby mit starker Ausstrahlung auf die Wienerbergstrasse. Peter Schnieper, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: «Die planmäßige Fertigstellung erfolgte dank ausgezeichneter Zusammenarbeit aller Professionisten in lediglich 12 Monaten. Dabei wurden u. a. 6.000m³ Beton sowie 700 Tonnen Stahl verarbeitet.»

Gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen, der Schindler Fahrtreppen International GmbH und der Firmentochter, der Haushahn Aufzüge GmbH, bietet die Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH nun an diesem Standort mehr als 300 Arbeitsplätze an - angebunden an den internationalen Schindler Konzern mit über 60.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern weltweit.

Am 14. Juni konnte voller Stolz in der eindrucksvollen Lobby mit Gästen aus Politik und Wirtschaft das neue Gebäude eingeweiht werden. Neben den beiden Mitgliedern der Schindler Konzernleitung, Paolo Compagna sowie Egbert Weisshaar, dem Schweizerischen Botschafter Walter Haffner und dem Bezirksvorsteher von Favoriten, Marcus Franz folgten in Summe fast 80 Gäste der Einladung von Peter Schnieper, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH.

Das Rahmenprogramm umfasste neben den Eröffnungsreden auch spannende Führungen durch das neue Gebäude. Von der Dachterrasse konnten die Besucher einen eindrucksvollen Blick Richtung Schneeberg genießen. Gezeigt wurden aber auch die modernen Büroräumlichkeiten, das Trainingscenter, das eigene Service Center oder auch der Fahrtreppen Forschungsbereich.

Als Andenken an diesen einzigartigen Abend gab es für jeden Ehrengast einen Bildband von dem neuen Blickfang am Wienerberg sowie ein handsigniertes Exemplar der Schindler Sonderausgabe: «Auf und Ab – Eine Kulturgeschichte des Personenaufzugs in Wien» von Peter Payer.

Peter Schnieper, abschließend: «Wir sind sehr stolz auf unser neues Gebäude und freuen uns, dass so viele Geschäftspartner aber auch Freunde diesen Blickfang am Wienerberg mit uns feiern.»

