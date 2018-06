OTTO Immobilien: Martin Denner BSc leitet Immobilien Research

Wien (OTS) - OTTO Immobilien hat mit Martin Denner BSc einen neuen Teamleiter für Immobilien Research. Denner (30) war nach seinem Studium der Raumplanung an der TU Wien seit 2015 zunächst bei Otto Immobilien als Research Analyst tätig. Mit seiner ressortübergreifenden Abteilung ist er nun hauptverantwortlich für die Erstellung und Weiterentwicklung der OTTO Immobilien-Marktberichte und Reports, die in 7 Fachbereichen halbjährlich bzw. jährlich erscheinen. Er unterstützt mit seinem Team intern alle Abteilungen von OTTO Immobilien bei ihren Research-Aufträgen und hält Präsentationen für Branchenexperten, darunter auch große nationale und internationale institutionelle Kunden. In Zusammenarbeit mit seinem Team entwickelt Denner auch die Geoinformationssysteme-Sparte (GIS) auf nationaler Ebene, indem er alle räumlichen Analysen und Kartierungsprojekte für das Unternehmen durchführt, einschließlich Standort-Hotspots, Netzwerkanalysen und Kartierung von Transaktions- und Vermietungsaktivitäten.

Martin Denner wurde am 22.7. 1987 in Wien geboren und lebt seit seiner Jugend in Korneuburg. Er ist verheiratet und seit kurzem Vater eines Sohnes. Zu seinen Hobbys gehören neben Sport (Fußball und Laufen) auch Kochen.

