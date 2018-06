NEOS ad Asylgipfel: Kurz hat kein echtes Interesse an Lösungen

Claudia Gamon: „In den letzten Tagen hat sich der Bundeskanzler nicht gerade als konstruktiver Vermittler hervor getan.“

Wien (OTS) - „Ich habe immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass Bundeskanzler Kurz seine Ankündigung, Vermittler spielen zu wollen, wahr macht“, so NEOS-Europasprecherin Claudia Gamon zum heutigen Mini-Asylgipfel in Brüssel. „Bisher hat er sich in der Frage ja eher als Brandstifter denn als Vermittler hervorgetan.“ Im Vorfeld des Gipfels hatte Kurz an einem Treffen der Visegrad-Staaten teilgenommen und offenbar ohne Wissens der deutschen Kanzlerin eine „Achse der Willigen“ zwischen Rom-Wien-Berlin angekündigt. „Eine konstruktive Vermittlerrolle sieht anders aus“, kritisiert Gamon.

Die NEOS-Europasprecherin zeigt auf, dass Kurz gar kein Interesse an echten Lösungen habe: „Er hat ein innenpolitisches Interesse, Brandherde am Laufen zu halten, anstatt zu sie löschen. Probleme aufzuzeigen und diese gären zulassen, ist sein politisches Geschäftsmodell“, schließt Gamon.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu