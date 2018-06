Wetterkapriolen beim 35-jährigen Jubiläum des Donauinselfests

Wien (OTS/SPW) - Wolken, Sonne, Wind und Regenschauer angesagt am dritten und letzten Festival-Tag des 35. Donauinselfests. VeranstalterInnen empfehlen wetterfeste, warme Kleidung und bitten BesucherInnen das Regenschirmverbot zu beachten!

Heute Sonntag feiert Europas größtes Open-Air-Festival mit freiem Eintritt seinen krönenden aber voraussichtlich verregneten Abschluss auf den elf Bühnen und 18 Themeninseln. Festival-BesucherInnen dürfen sich noch auf nationale und internationale Top-Acts wie Granada, Portugal.The Man, Möwe, Ofenbach, Ina Regen und Pizzera & Jaus beim 35. Donauinselfest der SPÖ Wien freuen. Als offizieller Wetterpartner des Donauinselfests teilt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die Wettervorhersage für Sonntagnachmittag mit:

„Heute Sonntag sind am Nachmittag viele Wolken vorhanden, die Sonne zeigt sich wieder nur zwischendurch. Das Risiko für Regenschauer ist am Nachmittag vorübergehend geringer, einzelne Regenschauer sind zwar möglich, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 30 Prozent, meistens bleibt es aber trocken. Der Wind weht mäßig aus Nordwest mit Spitzen zwischen 25 und 40 Kilometer pro Stunde. Am Nachmittag liegt die Temperatur um 20 Grad, abends um 18 Grad.“

„Am Abend nimmt die Neigung zu Regenschauern wieder zu, trotzdem wird es zunächst nur einzelne Schauer geben. Ab etwa 22.00 Uhr ist dann recht wahrscheinlich mit Regenschauern zu rechnen. Dabei kann es auch kräftiger regnen, die stärksten Regenschauer sollten aber erst nach Mitternacht über die Donauinsel ziehen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord mit Spitzen zwischen 20 und 30 Kilometer pro Stunde. Die Temperaturen sinken bis Mitternacht auf 13 Grad ab.“

Regenschirmverbot beachten und warm anziehen

Die VeranstalterInnen bitten die BesucherInnen das generelle Regenschirmverbot zu beachten und warme und wetterfeste Kleidung einzupacken. Die Gäste am gesamten Festival-Gelände profitieren von punktgenauen ZAMG-Wetterprognosen: Die aktuellsten Prognosen gibt es laufend auf der Website des Donauinselfests (www.donauinselfest.at) oder auf der ZAMG-Website (http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/eventwetter/donauinselfest).

Weitere Informationen zur Haus- und Platzordnung sind online auf https://donauinselfest.at/Haus-und-Platzordnung abrufbar.

Donauinselfest 2018

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Von 22. bis 24. Juni 2018 wird es ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm bieten. Die Besucherinnen und Besucher erwarten über 600 Stunden Programm auf elf Bühnen und 18 Themeninseln. Das Donauinselfest ist seit 35 Jahren eine kulturelle Visitenkarte für das pulsierende, weltoffene und zukunftsorientierte Wien.



