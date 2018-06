FPÖ-Jenewein: Krampfhafte Skandalisierungsversuche von Krainer & Co. an Erbärmlichkeit nicht mehr zu überbieten

Opposition agiert völlig uninspiriert und an den wahren Problemen der Republik vorbei

Wien (OTS) - „Die gefühlt 376 Rücktrittsaufforderung von SP-Krainer gegenüber Innenminister Herbert Kickl entlockt nur noch ein müdes Gähnen, zumal die krampfhaften Skandalisierungsversuche an Erbärmlichkeit nicht mehr zu überbieten sind. Krainer – ein Sinnbild für die schwache Opposition in diesem Land – agiert nur mehr uninspiriert und an den wahren Problemen der Republik vorbei“, so heute der Fraktionsführer der FPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss, NAbg. Hans-Jörg Jenewein.

Während Innenminister Herbert Kickl seit Monaten quer durch Europa unterwegs sei, um zu verhindern, dass eine ähnliche Katastrophe wie 2015 die Lage in Österreich außer Kontrolle bringe, hätten Krainer, Kern & Co. nichts anderes zu tun als irgendwelche Gerüchte bzw. vermeintliche Informationen zu verbreiten. Hier zeige sich einmal mehr, welche Verantwortungslosigkeit die SPÖ mittlerweile treibe. „Die Sicherheit und das Vertrauen der Republik werden durch Skandalisierung und Hetze einfach aufs Spiel gesetzt, um vielleicht einen kleinen, kurzfristigen Medientriumph da oder dort einzufahren“, erklärte Jenewein.



