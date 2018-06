BVT – Krainer: Kickl als Innenminister nicht mehr tragbar

Innenminister hat Parlament offenbar vorsätzlich falsch informiert – Kurz muss Kickl abziehen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer, Fraktionsführer der SPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss, hat heute einmal mehr den Rücktritt von Innenminister Kickl gefordert. Der aktuelle Bericht im "profil", wonach Kickl laut eines Aktenvermerks der Staatsanwältin seinem Generalsekretär Goldgruber den Auftrag erteilt habe, im Innenministerin "aufzuräumen", belegt einmal mehr, "dass Kickl offensichtlich die Öffentlichkeit von Beginn an vorsätzlich falsch informiert und die Unwahrheit gesagt hat", so Krainer am Sonntag. Noch in der Sondersitzung des Nationalrats vor zwei Wochen habe er jede Einflussnahme abgestritten und behauptet, er sei von Goldgruber erst im nachhinein informiert worden. Krainer: "Kickl ist als Innenminister nicht mehr tragbar." ****

"Kickl hat mittlerweile jedes Vertrauen verspielt – das Vertrauen der Bevölkerung und der ausländischen Nachrichtendienste. Vertrauen ist aber besonders in dieser politisch und rechtsstaatlich sensiblen Funktion ein wesentlicher Faktor. Kickl ist zu einem Unsicherheitsfaktor geworden", so der SPÖ-Fraktionsführer. Von Kanzler Kurz will Krainer wissen, "wie lange er noch dem Treiben seines Innenministers wort- und tatenlos zusieht? Kurz muss Kickl als Innenminister schleunigst abziehen", fordert Krainer. Die volle Aufklärung dieses Skandals wird dann im Untersuchungsausschuss erfolgen. (Schluss) up/ah

