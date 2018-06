Wölbitsch ad Welterbe: SPÖ Wien wacht endlich auf

Gernot Blümel kämpft ernsthaft für das Welterbe – SPÖ-Aussagen hoffentlich mehr als Marketing-Gag

Wien (OTS) - „Was auf der ganzen Welt funktioniert, scheitert nur in Wien an Rot-Grün – nämlich Weltkulturerbe und moderne Stadtentwicklung unter einen Hut zu bringen. Die heutigen Aussagen von Landtagspräsident Woller sind das Eingeständnis, dass die SPÖ, die lange genug untätig war, nun die Dringlichkeit erkennt und endlich aufwacht“, betont Stadtrat Markus Wölbitsch.

Wien dürfe nicht länger auf der roten Liste der bedrohten UNESCO-Welterbestätten stehen. „Dafür kämpft Gernot Blümel als ÖVP-Landesparteiobmann – aber vor allem als zuständiger Bundesminister.“ In der rot-grünen Mehrheitsfraktion war, so Markus Wölbitsch, „seit Jahren nur Lethargie und Wurschtigkeit“ in Bezug auf das Weltkulturerbe zu bemerken. „Wir wollen retten, was noch zu retten ist. Denn wir vertreten das Erbe und Volksvermögen der Wienerinnen und Wiener!“

„Gernot Blümel kämpft ernsthaft für das Weltkulturerbe der Wienerinnen und Wiener. Die heutigen SPÖ-Aussagen sind hoffentlich mehr als ein Marketing-Gag. Bürgermeister Ludwig ist gefordert, ein nachhaltiges und transparentes Konzept zur Stadtplanung vorzulegen. Er muss jetzt handeln und uns beim Kampf für das Welterbe ernsthaft unterstützen“, so Markus Wölbitsch.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at