Wien-Favoriten: Festnahme nach Suchtgiftdeal

Wien (OTS) - Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes gelang es den Beamten einen 24-Jährigen auszuforschen und in weiterer Folge am 21. Juni 2018 gegen 13.00 Uhr bei einem Suchtgiftdeal in der Troststraße zu beobachten. Nach seiner Festnahme konnten die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität insgesamt 72 Säckchen mit Heroin (66,9 Gramm) sowie 190 Euro auffinden und sicherstellen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at