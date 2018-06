Wien-Leopoldstadt: Festnahme nach Zechbetrug

Wien (OTS) - Ein 29-Jähriger wollte am 24. Juni 2018 gegen 03.40 Uhr seine offene Rechnung von 149 Euro in einem Lokal am Riesenradplatz nicht bezahlen. Gegenüber den Polizisten verhielt sich der junge Mann äußerst unkooperativ und aggressiv. Im Zuge des Versuches seine Identität festzustellen, stürmte dieser plötzlich auf einen Polizisten zu, ergriff ihn an der Brusttasche des Hemdes und zerriss dieses. Der Mann wurde in weiterer Folge festgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von über 2 Promille.

