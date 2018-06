Bis zu 1,437 Millionen sahen WM-Schlager Deutschland – Schweden im ORF

Wien (OTS) - Weiter großes Interesse an den Fußball-WM-Übertragungen im ORF: Bereits zum fünften Mal wurde die Eine-Million-Zuschauergrenze übertroffen: Bis zu 1,437 Millionen sahen das Match Deutschland – Schweden. Im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 1,294 Millionen Fußballfans bei 43 Prozent Marktanteil (52 bzw. 62 Prozent in den jungen Zielgruppen). Auch am Nachmittag ließen sich bis zu 488.000 das Spiel Belgien – Tunesien und bis zu 652.000 das Spiel Südkorea – Mexiko via ORF eins nicht entgehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at