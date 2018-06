Fußball-WM-Tag 12 mit Uruguay – Russland und Iran – Portugal

Beginn der Gruppenphasen-„Finalspiele“ am 25. Juni ab 15.25 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Ab sofort geht es bei der Fußball-WM in Russland ums Eingemachte, ab Montag, dem 25. Juni 2018, starten die dritten und letzten Gruppenspiele mit jeweils zwei Parallelpartien. ORF eins zeigt ab 15.25 Uhr zunächst das Spiel Uruguay – Russland (Kommentator: Thomas König), bei dem es um den Gruppensieg geht. Analytiker im „WM-Studio“ sind Alina Zellhofer, Marcel Koller und Thomas Janeschitz. Danach zeigt ORF eins ab 19.15 Uhr Iran – Portugal (Boris Kastner-Jirka), bei diesem Spiel geht es für die Iraner um den möglichen Aufstieg, dazu muss aber ein Sieg gegen Ronaldo und Co. her. Im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Die Zusammenfassungen der Parallelspiele Saudi-Arabien – Ägypten bzw. Spanien – Marokko zeigt ORF eins um 18.15 bzw. 22.15 Uhr.

