Wien-Ottakring: Ausschreitungen nach Fußball-WM-Spiel

Wien (OTS) - Durch das am 22. Juni 2018 um 20.00 Uhr beginnende Fußball-WM-Spiel zwischen Serbien und der Schweiz ist es in zwei Lokalen in der Ottakringer Straße, in welchen dieses Spiel übertragen wurde, zu einer hohen Besucheranzahl gekommen. Einige Fangruppierungen verließen jedoch nach der 1:0 Führung für Serbien die beiden Lokale ein Richtung Ottakringer Straße und feierten dort gemeinsam, sodass der Fahrzeugverkehr samt der Straßenbahnlinie zum Stillstand kam. Aus diesem Grund musste die Ottakringer Straße zwischen Frauengasse und Bergsteiggasse gesperrt werden. Im Zuge dieser Absperrmaßnahmen kam es zu Ausschreitungen dieser Fangruppierungen gegenüber den einschreitenden Polizisten und Polizistinnen. Drei 19-Jährige und ein 20-Jähriger begannen die Beamten mit Glasflaschen und pyrotechnischen Gegenständen zu bewerfen. Es gelang, alle vier Beschuldigten anzuhalten und festzunehmen. Im Zuge der Amtshandlung ist es auch zu einer schweren Sachbeschädigung an einem Dienstfahrzeug gekommen. Der Außenspiegel wurde abgerissen. Darüber hinaus sind am gesamten Fahrzeug mehrere Kratzer und Dellen entstanden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at