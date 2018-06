Wien-Innere Stadt: Drei Verletzte nach Streit

Wien (OTS) - In einem Lokal am Rabensteig ist es am 23. Juni 2018 gegen 02.30 Uhr zu einer Körperverletzung von drei Personen gekommen. Ein 38-Jähriger und sein 35-Jähriger Freund unterhielten sich gerade in einer Bar, als sie auf den Beschuldigten aufmerksam geworden sind. Als der 35-Jährige auf die Toilette ging, folgte ihm der Beschuldigte. Dort dürfte es zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Als sich der 35-Jährige wieder an die Bar setzte, ging der Beschuldigte wortlos auf ihn zu und verletzte ihn mit einem spitzen Gegenstand. Als sein Freund dazwischen ging, wurde auch dieser durch den spitzen Gegenstand verletzt. Der Beschuldigte verließ in weiterer Folge das Lokal, wurde jedoch von einem Türsteher verfolgt. Zeitgleich wurde auch eine 26-Jährige, die sich in diesem Lokal befunden hatte, verletzt. Sie gab gegenüber den Polizisten an, dass ein unbekannter eine zerbrochene Glasflasche durch das Lokal geworfen habe und sie von dieser im Bauchbereich getroffen wurde. Alle Verletzten wurden mit der Berufsrettung Wien nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte, ein 22-Jähriger wurde von den Beamten im Bereich der Griechengasse angehalten und festgenommen. Einvernahmen wurden bis dato noch keine durchgeführt.

