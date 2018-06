U-RUN: Schule in Bewegung

1.400 TeilnehmerInnen beim fünften U-RUN for Kids

Die Anmeldezahlen haben heuer wirklich unsere Erwartungen übertroffen. Es ist großartig zu sehen, wie viele motivierte SchülerInnen und LehrerInnen heute mit vollem Einsatz dabei waren. Matthias Stiedl, Teach For Austria-Alumnus

Als LehrerInnen möchten wir unseren SchülerInnen vorleben, dass sie mit Engagement viel erreichen können. Mit der U1-Verlängerung haben Teach For Austria Fellows heuer knapp 84 km zurückgelegt, gemeinsam mit den Schülern kommen wir auf fast 90 km Simon Horowitz, Initiator des Laufs 2013

Wien (OTS) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag liefen Quereinstiegs-LehrerInnen von Teach For Austria (Fellows) das komplette Wiener U-Bahnnetz bereits zum fünften Mal oberirdisch ab. Die letzten fünf Kilometer der Staffel übernahmen heute Vormittag ihre SchülerInnen: Mit 1.400 Kids von Neuen Mittelschulen aus Wien und Niederösterreich verdreifachte sich die TeilnehmerInnenzahl des U-RUN for Kids im Vergleich zum Vorjahr.

Mit 1.400 Kids ins Ziel

Vor fünf Jahren standen noch 80 Kinder am Start an der Prater Hauptallee, im heurigen Jubiläumsjahr legten 1.400 zehn- bis 15-Jährige fünf Kilometer beim U-RUN for Kids zurück. Teach For Austria-Alumnus Matthias Stiedl, der das Laufevent koordinierte, ist stolz auf das Ergebnis: " Die Anmeldezahlen haben heuer wirklich unsere Erwartungen übertroffen. Es ist großartig zu sehen, wie viele motivierte SchülerInnen und LehrerInnen heute mit vollem Einsatz dabei waren. ” Mit dem U-RUN for Kids will Teach For Austria nicht nur Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern, sondern ein sichtbares Zeichen für Bildungsgerechtigkeit setzen. Die TeilnehmerInnen kommen vor allem aus sozial benachteiligten Familien – um einen erfolgreichen Bildungsweg zu gehen, müssen sie oftmals sehr große Hürden überwinden.

Doppelter Marathon für LehrerInnen

Dass es sich trotzdem auszahlt, an Zielen festzuhalten und an sich zu glauben, ist der Grundgedanke des U-RUN for Kids. Simon Horowitz, der den Lauf 2013 initiiert hatte als er selbst mit Teach For Austria an einer Neuen Mittelschule unterrichtete, erklärt die Idee: “ Als LehrerInnen möchten wir unseren SchülerInnen vorleben, dass sie mit Engagement viel erreichen können. Mit der U1-Verlängerung haben Teach For Austria Fellows heuer knapp 84 km zurückgelegt, gemeinsam mit den Schülern kommen wir auf fast 90 km ”, erklärt Horowitz.

Buntes Rahmenprogramm

Die 1.400 SchülerInnen erwartete heuer ein vielfältiges Rahmenprogramm. Bei Mitmachstationen konnten die Kids verschiedenste Sportarten kennenlernen und neue Talente entdecken. Auf der Bühne sorgten Tanzshows und Akrobatik-KünstlerInnen für Unterhaltung. Zürich Vital, Socialman hilft!, Sindbad und PlayTogehterNow unterstützten mit freiwilligen HelferInnen vor Ort. SportlerInnen mit Behinderung - gefördert von Socialman hilft! - liefen mit den Kids.

Organisatoren danken Partnern

Der U-RUN for Kids wurde auch heuer zu 100 Prozent aus Spenden finanzierte. Neben dem Hauptsponsor des U-RUN, den Österreichischen Lotterien, unterstützen die Österreichische Nationalbank, KroneHit, Vöslauer, Ströck, blink, sowie dutzende Privatpersonen den U-RUN for Kids.

Über Teach For Austria

Teach For Austria hat es sich zum Ziel gesetzt, dass 2050 jedes Kind die Chance auf ein gutes Leben hat – egal wie viel Geld oder Bildung seine Eltern haben. Dafür bringt das Teach For Austria-Fellowprogramm besonders engagierte Hochschul-AbsolventInnen an herausfordernde Neue Mittelschulen in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Als vollwertige Lehrkräfte unterrichten Teach For Austria Fellows für mindestens zwei Jahre Kinder aus sozial benachteiligten Familien und setzen sich dafür ein, ihren SchülerInnen neue Perspektiven zu öffnen und sie für weitere Bildungswege zu begeistern.

