Gewerbe und Handwerk: „Global Player Award“ an Paradebetrieb der Branche!

WKÖ-Scheichelbauer-Schuster: Innovation gepaart mit Qualität und Qualifikation zeichnet die Siegerbetriebe des diesjährigen Exportpreises aus

Wien (OTS) - „Die diesjährige Exportpreis-Verleihung zeigt sehr gelungen die Stärken unserer Sparte: Innovation gepaart mit der hohen Qualität der Produkte und der Qualifikation der Mitarbeiter. Ich freue mich sehr, dass wir nicht nur hervorragende Betriebe in der Kategorie Gewerbe und Handwerk auszeichnen durften, sondern dass auch der Global Player Award mit Fronius auf ein Gewerbebetrieb ist“, betonte heute, Freitag, die Obfrau der Bundessparte, Renate Scheichelbauer-Schuster.

Der Global Player Award wird für die erfolgreiche Internationalisierung eines Unternehmens vergeben. Mit der Fronius International GmbH wurde ein weltweit erfolgreicher Spezialist in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik ausgezeichnet. Gleichzeitig wurden mit dem Siegerbetrieb Schiebel Elektronische Geräte GmbH, der FACC AG und der ECON GmbH Prestigeunternehmen prämiert. Und auch die Born Global Champion-Auszeichnung geht mit „Die Koje“ auf das Konto eines erfolgreichen Betriebes der Sparte.

„High-Tech-Unternehmen unserer Sparte sind Zugpferde für viele kleine und mittlere Betriebe. Das Zusammenspiel aus Knowhow in der Zulieferung, handwerklicher Qualität und Innovation funktioniert bestens. Es ist daher toll zu sehen, dass die Anstrengungen unserer Betriebe in Form von Auszeichnungen - wie der Exportportpreis eine ist – sichtbar werden und wir zeigen können, dass Österreichs größte Arbeitgebersparte nicht nur die Sparte mit den meisten Lehrlingen in Ausbildung sondern auch mit hochkompetitiven Produkten und Dienstleistungen ist“, so Scheichelbauer-Schuster abschließend. (PWK462/US)

