SPÖ-Termine von 25. Juni bis 1. Juli 2018

MONTAG, 25. Juni 2018:

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der dritten Teilsitzung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg teil (bis 28. Juni).

10.00 Uhr Gemeinsame PK SPÖ/NEOS/Liste Pilz: Kritik an BVT-Aktenlieferungen und Präsentation der Gegenmaßnahmen. Darüber informieren die FraktionsführerInnen im BVT-Untersuchungsausschuss von SPÖ, NEOS und der Liste Pilz, Jan Krainer, Stephanie Krisper und Peter Pilz (Pavillon Hof, 2. Stock, Lokal 4, 1., Hanuschgasse 7).

19.00 Uhr Unter dem Titel „Krisenzone Europäische Union – Eine Debatte“ diskutiert der Ökonom und Universitätslektor Stefan Schulmeister mit dem Wirtschaftswissenschaftler Thomas Wieser über die Austeritätspolitik der Eurozone. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://bit.ly/2IahPGA (Bruno Kreisky Forum für Internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 26. Juni 2018:

SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern ist auf „Stadt.Land.Zukunft“-Tour im Burgenland.

MITTWOCH, 27. Juni 2018:

19.00 Uhr Zu ihrem Anfang Juni erschienenen Buch „Change the Game“ und zur Frage „Wie wir uns das Netz von Facebook und Google zurückerobern“ sind Puls 4-Infodirektorin Corinna Milborn und Puls 4-Gründer Markus Breitenecker im Gespräch mit „Falter“-Chefredakteur Armin Thurnher und Isolde Charim, Autorin und Kuratorin von „Demokratie Reloaded“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://bit.ly/2I8Vfyl (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 28. Juni 2018:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

11.00 Uhr Die Delegationsleiterin der SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner nimmt an der Diskussion „Mein EU-Parlament“ anlässlich der Preisverleihung des Online Trickfilm Wettbewerbs „Shape your EU Parliament“ in der Großen Aula der Universität Salzburg teil (Hofstallgasse 2-4, 5020 Salzburg).

19.00 Uhr Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der deutschen JUSOS, ist zu Gast im Kreisky-Forum. Gemeinsam mit dem Journalisten Robert Misik wird er seine Vision einer Sozialdemokratie des 21. Jahrhunderts erörtern. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://bit.ly/2K7xwn8 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 29. Juni 2018:

11.30 Uhr EU-Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz nimmt an der Verleihungszeremonie der Zertifikate "Botschafterschulen des Europäischen Parlaments" im Haus der Europäischen Union teil (Wipplinger Straße 35, 1010 Wien).

12.00 Uhr Der Nationalrat tritt auf Verlangen der SPÖ zu einer Sondersitzung unter dem Titel "12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche im Auftrag der ÖVP-Großspender - So nicht, Herr Bundeskanzler!" zusammen. Erwartet wird ein Dringlicher Antrag oder eine Dringliche Anfrage an den Bundeskanzler. Die Debatte darüber beginnt um 15.00 Uhr (Großer Redoutensaal, Hofburg).

SAMSTAG, 30. Juni 2018:

14.00 Die SPÖ nimmt an der Demonstration des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) gegen die arbeitnehmerInnenfeindliche 60-Stunden-Woche der schwarz-blauen Regierung teil. Die Abschlusskundgebung findet am Wiener Heldenplatz statt (Treffpunkt: Westbahnhof Wien).

16.45 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr eröffnet das Festival des Dachverbandes Lateinamerikanischer Vereine in Österreich am Event-Gelände Tivoli im Böhmischen Prater (Laaer Wald 216, 1100 Wien).



