Österreichischer Handel sparte seit 2014 mehr als 122 Millionen Plastiksackerl ein

Freiwillige Initiative "Pfiat di Sackerl" von Nachhaltigkeitsministerium (BMNT), Handelsverband und heimischem Handel zeigt Wirkung: 20% weniger Plastiksackerl

Wien (OTS) - Großer Erfolg für die im Juli 2016 gestartete, freiwiliige Initiative "Pfiat di Sackerl" zur Reduktion des Kunststofftragetaschenverbrauchs in Österreich. Durch die Einsparungen bzw. entgeltliche Abgabe von Sackerln konnten die Partner den Jahresverbrauch an Kunststoff-Tragetaschen seit dem Vergleichsjahr 2014 um 20 Prozent reduzieren. Das entspricht einer Reduktion der Gesamtzahl an Plastiksackerln von 112 Millionen Stück. Der Rückgang der leichten Kunststofftragetaschen (sogenannte Obstsackerl) beträgt 13%, bei den schweren Plastiksackerl sogar 71%.

"Plastiksackerl belasten unsere Umwelt, insbesondere Gewässer und bedrohen ganze Ökosysteme. Umso erfreulicher, dass die Aktion 'Pfiat di Sackerl' greift. Der positive Bericht macht deutlich, was wir gemeinsam alles erreichen können. Die beteiligten Unternehmen übernehmen Verantwortung und treten aktiv für Umweltschutz, Ressourcenschonung und Abfallvermeidung ein", so Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger anlässlich der Publikation des Jahresberichtes 2018 zur Vermeidung von Tragetaschen.

Erfolgreiche Allianz zwischen Handel und Konsumenten als EU-weites Musterbeispiel



Die Aktion "Pfiat di Sackerl" wird vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) initiiert. 14 österreichische Unternehmen nehmen bereits an der Initiative teil, zusammen halten die Partner mittlerweile einen Marktanteil von rund 30 Prozent. Der Handelsverband fungiert als bundesweite Meldestelle.

"Hier ist eine Allianz zwischen dem Handel und den Konsumenten wichtig", bestätigt Köstinger. "Jeder einzelne kann etwas beitragen, indem er sich für wiederverwendbare Tragtaschen entscheidet. Gemeinsam können wir den Verbrauch weiter senken, das ist unser Ziel."

"Der Erfolg unserer freiwilligen Vereinbarung zur Vermeidung von Tragetaschen setzt sich ungebremst fort. 122 Millionen eingesparte Kunststofftragetaschen - für den Handelsverband als zentrale Meldestelle ist dies eine eindrucksvolle Bilanz. Österreich ist bereits jetzt ein Musterbeispiel für viele anderen EU-Staaten, deren Jahresverbrauch deutlich höher liegt", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Beteiligt sind folgende Unternehmen: C&A, Deichmann, Eduscho, Hofer, Lidl, Media-Saturn, MPreis, Betten Reiter, Rewe, Spar, SSI Schäfer Shop, Sutterlüty und Unimarkt.



Den vollständigen Bericht finden Sie HIER.

