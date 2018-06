Produktrückruf Popcorn

Salzburg (OTS) -

Der Hersteller XOX Gebäck GmbH informiert über einen Warenrückruf des Produktes „Snack Day Popcorn süß, 200g“.

Der deutsche Hersteller XOX Gebäck GmbH ruft aktuell das Produkt „Snack Day Popcorn süß, 200g“ zurück. In dem Produkt wurden erhöhte Mengen an Tropanalkaloiden, einem natürlichen Pflanzeninhaltsstoff, nachgewiesen. Tropanalkaloide können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Sehstörungen, erweiterten Pupillen, Mundtrockenheit oder Müdigkeit führen. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Lidl Österreich verursacht worden ist.

Das betroffene Produkt „Snack Day Popcorn süß, 200g“ des Herstellers XOX Gebäck GmbH wurde bei Lidl Österreich seit Mitte April 2018 verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Österreich sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt „Snack Day Popcorn süß, 200g“ des Herstellers XOX Gebäck GmbH betroffen. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Herstellers XOX Gebäck GmbH sowie Popcorn anderer Hersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Der Hersteller XOX Gebäck GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Kundeninformation

Lidl Österreich bittet alle Kunden, bereits gekaufte Artikel in den Lidl-Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Der Lidl-Österreich-Kundenservice steht unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 8:00 bis 17:00 Uhr ebenfalls zur Verfügung.

Strenges Qualitätsmanagement

Lidl Österreich stellt höchste Anforderungen an Güte, Frische und Sicherheit seiner Lebensmittel. Die Standards für die firmeninterne Qualitätssicherung sind ausgesprochen hoch, Lebensmittelsicherheit spielt im Gesamtkonzept eine tragende Rolle.

Was sind Tropanalkaloide?

Tropanalkaloide sind natürliche Pflanzeninhaltsstoffe, die in einer Vielzahl von Pflanzen vorkommen. Pflanzen bilden Tropanalkaloide, um sich vor Fraßfeinden (z. B. Insekten) zu schützen. Sie können auch beim Menschen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Pflanzen wie zum Beispiel der Stechapfel wachsen unter anderem in Getreidefeldern. Wird das Getreide geerntet, werden auch diese Pflanzen mitgeerntet. So können z.B. Samen von Pflanzen, die Tropanalkaloide bilden, unter die Getreidekörner gelangen. Diese Fremdsamen sind dann auch in den Getreideerzeugnissen zu finden und führen zu messbaren Gehalten von Tropanalkaloiden. (Quelle: AGES)

20 Jahre Lidl Österreich

Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits knapp 5.000 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in unseren über 230 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits fünf Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber Österreich ausgezeichnet. 2017 wurden wir von unseren Kunden erneut zum „Händler des Jahres“ gewählt.



Unseren Kunden bieten wir ein vielfältiges Sortiment mit rund 1.600 verschiedenen Artikeln – rund ein Drittel davon stammt aus Österreich. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 5.000 zusätzlichen Aktionsartikeln, mit dem wir auch internationale Spezialitäten aus ganz Europa anbieten können. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Strom haben wir zusätzlich attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-energie.at

Auf dem Weg nach Morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wir wollen unser Sortiment noch nachhaltiger gestalten und den Anteil österreichischer und regionaler Produkte weiter ausbauen. Wir setzen Ressourcen effizient ein, halten umweltschädliche Emissionen so niedrig wie möglich und reduzieren Abfälle. Mehr dazu auf www.aufdemwegnachmorgen.at.

Rückfragen & Kontakt:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse @ lidl.at