„Unterwegs in Österreich“ ab 25. Juni aus der Steiermark

Wien (OTS) - Willkommen im grünen Herzen Österreichs! Ab Montag, dem 25. Juni 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Halt in der Steiermark. Eva Pölzl (Montag bis Donnerstag) bzw. Nadja Mader (Freitag) und Oliver Zeisberger (Montag bis Freitag) melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, und Nina Kraft begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 25. Juni

„Guten Morgen Österreich“ aus Ratten

Zu Gast in „Guten Morgen Österreich“ sind Fritz und Hans Willingshofer von den Stoakoglern. Und auch der österreichische Popsänger Rian schaut im Studio vorbei und präsentiert seinen aktuellen Song.

„Daheim in Österreich“ aus Krieglach

Rund um den 100. Todestag von Peter Rosegger ist „Daheim in Österreich“ zu Gast in seinem Geburtsort. Zu Gast im Studio ist der Rosegger-Experte Gerald Schöpfer.

Dienstag, 26. Juni

„Guten Morgen Österreich“ aus Krieglach

„Daheim in Österreich“ aus St. Lorenzen im Mürztal

Mittwoch, 27. Juni:

„Guten Morgen Österreich“ aus St. Lorenzen im Mürztal „Daheim in Österreich“ aus Neuberg an der Mürz

Donnerstag, 28. Juni:

„Guten Morgen Österreich“ aus Neuberg an der Mürz

„Daheim in Österreich“ aus Mürzzuschlag

Freitag, 29. Juni:

„Guten Morgen Österreich“ aus Mürzzuschlag

„Daheim in Österreich“ aus Mürzzuschlag

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

