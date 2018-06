Wien-Brigittenau: Festnahme nach Einbruch

Wien (OTS) - Ein 63-Jähriger brach in eine Baustelle, welche sich im 4. und 5. Stock eines Hauses in der Marchfeldstraße befand, ein, um dort alte Dachziegel zu entwenden. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er zu Sturz und rief um Hilfe. Eine Zeugin hörte diese Hilferufe und verständigte die Polizei. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Mann geborgen und in weiterer Folge festgenommen werden. Durch die Berufsrettung Wien wurde der 63-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at