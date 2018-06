Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Diebstahl an einem schlafenden Opfer

Wien (OTS) - Ein Hauptkontrolleur der Parkraumüberwachung beobachtete am 21. Juni 2018 gegen 13.00 Uhr einen 30-Jährigen bei einem Diebstahl. Im Zuge seines Dienstes wurde er im Bereich des Westbahnhofes auf einen Mann aufmerksam, der seinem schlafenden Opfer die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen hatte. Der Beschuldigte flüchtete anschließend über den Gürtel in Richtung Bahnhof City. Manfred P. eilte dem Beschuldigten nach und versuchte mit dem 30-Jährigen in die nahegelegene Polizeiinspektion zu gehen. Jedoch riss sich der Mann los und rannte davon. Dem Hauptkontrolleur gelang es jedoch, die Handtasche des Beschuldigten festzuhalten. Anhand eines Ausweises konnte der 30-Jährige identifiziert und ausgeforscht werden.

