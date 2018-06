AK Reiseversicherungen 2: Risikoabdeckung überlegen, auf Einschränkungen achten!

Wien (OTS) - „Die in den Tarifen und einzelnen Bausteinen inkludierten Leistungen sind bei den Reiseversicherungen schwer zu vergleichen. Groß sind auch die Prämienunterschiede“, sagt AK Konsumentenschützer Christian Prantner. „Achtung auf Ausschlüsse und Einschränkungen, vor allem bei den Reisestornogründen!“

Wer einen individuellen Reisversicherungsschutz sucht, sollte zuerst bestehende Verträge (Haushalts-, Unfall-, Krankenversicherung, Kreditkarten-Versicherungsschutz, Mitgliedschaften bei Autofahrerclubs, alpinen Vereinen) prüfen. Eventuell ist nur ein ergänzender Schutz nötig. Wer eine komplette Reiseversicherung abschließen will, sollte auf die vielen unterschiedlichen Leistungsdetails achten. Die inkludierten Leistungen unterschieden sich vor allem durch Deckungssummen und enthaltene Leistungen (etwa Reise-Abbruchversicherung, erweiterte Stornogründe). Bei Reisestorno oder Abbruch gibt es viele unterschiedliche Abstufungen, was enthaltene Leistungen anbelangt. „Damit Konsumenten den Überblick bewahren, ist es wichtig, zuerst zu prüfen: Welche Risikoabdeckung brauche ich wirklich? Und danach geht’s an das Vergleichen von Leistungen und Prämien.“

Die Höhe der Prämien hängt von vielen Faktoren ab: Es gibt Einzel-, Alleinerzieher-, Familien- oder Gruppentarife, Tarife mit oder ohne Selbstbehalt. Wesentliche prämienabhängige Faktoren sind obendrein die Dauer der Reise, der Preis der Reise sowie das Reiseland (oder Kontinent). Die Laufzeiten der Reisversicherungspolizze können auf die Reisedauer beschränkt sein oder auf Jahresbasis („Jahresverträge“) – denkbar für Vielreisende – abgeschlossen werden.

„Achtung, es gibt etliche Nebenbedingungen, also Fristen, Ausschlüsse und Einschränkungen, die für Konsumenten schwer zu erfassen sind“, weiß Prantner. „Am besten, Sie legen fest, welche Risikoabdeckung Ihnen wichtig ist und lassen sich zumindest die zentralen Punkte vom Vermittler der Reiseversicherungspolizze erläutern.“ Doch: Im Kleingedruckten steckt der Teufel. Daher ist Skepsis angebracht, wenn ein/e Berater/in (etwa im Reisebüro) ankündigt, der „Versicherungsschutz umfasst alles“. Fakt ist: Ein kurzfristiges Reisestorno kann teuer werden. „Je teurer die Buchung, je weiter weg der zeitliche Reiseantritt und je mehr Personen reisen, desto empfehlenswerter ist ein Reise-Stornoschutz.“

Reisestornoversicherung – darauf sollten sie achten:

+ Stornogründe genau ansehen: Werfen Sie einen Blick in die Versicherungsbedingungen. Es gibt übliche (etwa unerwartet schwere Erkrankung) und erweiterte Stornogründe (etwa Absage). Sie sind von Versicherung zu Versicherung verschieden.

+ Reiseabbruch drinnen? Prüfen Sie, ob in Ihrem Tarif eine Reiseabbruchversicherung, also ein Ersatz für die nicht genutzten Reiseleistungen enthalten ist. Schauen Sie auch, was sie Leistungen bei Reiseabbruch inkludieren.

