RHI Magnesita als Exportpreisträger durch die Wirtschaftskammer ausgezeichnet

Prestigeträchtige Auszeichnung für internationalen Konzern aus Österreich im Rahmen der 24. Verleihung des Exportpreises

Wir sind an 35 Hauptproduktionsstandorten in 16 Ländern und über 70 Vertriebsstandorten weltweit für unsere Kunden da. Der österreichische Exportpreis ist für uns als Weltmarktführer im Feuerfestbereich eine gewichtige Anerkennung unserer Leistungen im Außenhandel Stefan Rathausky, Senior VP Marketing & Corporate Communications

Die Auszeichnung hebt die herausragenden Leistungen und das nahtlose Zusammenspiel eines global agierenden Players und all seiner Funktionen, von Forschung und Entwicklung, über Produktion, Technischem Marketing, Vertrieb und Service sowie deren Verantwortlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei der Erfüllung der Kundenanforderungen hervor Stefan Rathausky, Senior VP Marketing & Corporate Communications

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammer Österreich holt jährlich rund um den Exporttag der Außenwirtschaft die besten Exporteure des Landes vor den Vorhang. RHI Magnesita, Weltmarktführer im Feuerfestbereich, wurde beim Exportpreis 2018 für seine Außenhandelsinitiativen mit Silber ausgezeichnet. Eine hochkarätige Jury bestehend aus Persönlichkeiten der Wirtschaft, Politik und Medien traf heuer die Auswahl in sechs Hauptkategorien. Überreicht wurde der diesjährige Exportpreis unter anderem von Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und dem neu gewählten WKÖ-Präsident Dr. Harald Mahrer.

Der Exporttag ist Österreichs größte Export-Informationsveranstaltung und das wichtigste Networking-Event, um sich einen Überblick über Geschäftschancen und Entwicklungen in den Auslandsmärkten zu verschaffen.

Kundenorientiertes und innovatives Handeln als Basis der neuen Unternehmenskultur

Die Auszeichnung in der Kategorie Industrie für RHI Magnesita unterstreicht den Erfolg der Exportstrategien des Unternehmens in der jüngeren Vergangenheit. So konnte mit der kostenoptimierten Produktpalette PERRAMIT durch einen Richtungswechsel in der Markenstrategie ein großer Erfolg erzielt werden. RHI Magnesita schafft es mithilfe der neuen Produktlinie die Trends am Markt abzubilden sowie gezielt Märkte außerhalb des Stammsegments anzusprechen und dadurch langfristig Absatzmengen sicherzustellen. Mit dem eigens entwickelten Markenanspruch schaffte man den Spagat durch bewusste strategische Trennung der Produkte im Vertrieb und bedient nun neue Marktsegmente.

„Wir sind an 35 Hauptproduktionsstandorten in 16 Ländern und über 70 Vertriebsstandorten weltweit für unsere Kunden da. Der österreichische Exportpreis ist für uns als Weltmarktführer im Feuerfestbereich eine gewichtige Anerkennung unserer Leistungen im Außenhandel“ , so Stefan Rathausky, Senior VP Marketing & Corporate Communications bei RHI Magnesita, stolz nach der Preisverleihung.

„Die Auszeichnung hebt die herausragenden Leistungen und das nahtlose Zusammenspiel eines global agierenden Players und all seiner Funktionen, von Forschung und Entwicklung, über Produktion, Technischem Marketing, Vertrieb und Service sowie deren Verantwortlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei der Erfüllung der Kundenanforderungen hervor“ , führt Rathausky weiter aus.

Exportquote von über 95%

RHI Magnesita erzielte 2017 einen Pro-Forma-Umsatz von 2,7 Milliarden Euro bei einer Exportquote von über 95 %. Das Unternehmen verfügt nach dem Zusammenschluss im Oktober 2017 über eine ausgewogene globale Umsatzverteilung: RHI Magnesita erwirtschaftet 24 % des Umsatzes in Nordamerika, 23 % in Europa, 20 % in Asien/Pazifik, 18 % in Südamerika und 15 % im mittleren Osten/Afrika/CIS. Die Top-Exportmärkte des Unternehmens sind unter anderem Indien, USA, Deutschland, China, Mexiko, Italien, Brasilien, Kanada und Russland.





Über RHI Magnesita

RHI Magnesita geht aus dem Zusammenschluss von RHI und Magnesita zum global führenden Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen hervor, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind und unter anderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle- und Glasindustrie zum Einsatz kommen.



Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Hauptproduktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen eine beispiellose geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita beabsichtigt, seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, dem komplementären Produktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit zu nutzen, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die von dynamischeren Konjunkturaussichten profitieren.

Das kombinierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Pro-Forma-Umsatz von 2,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.rhimagnesita.com

Rückfragen & Kontakt:

RHI Magnesita N.V.



Stefan Rathausky, Senior VP Marketing & Corporate Communications

Tel +43 50213-6059

E-mail: stefan.rathausky @ rhimagnesita.com