Dank Breitbandausbau plant Silberbauer Textiltechnik Investition im Waldviertel

LR Bohuslav: Leistungsfähige Internetverbindungen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft

St. Pölten (OTS/NLK) - Der „Zukunftsraum Thayaland“ ist eine von vier Pilotregionen, in denen das Niederösterreichische Breitbandmodell zur Anwendung kommt. Dabei wurde auch die Silberbauer Textiltechnik GmbH an das Glasfasernetz angeschlossen. Für Ulrich Achleitner, Geschäftsführer der Silberbauer Textiltechnik GmbH, ist dies der ausschlaggebende Grund, in Groß Siegharts zwei Millionen Euro in den Ausbau des Betriebes zu investieren. Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav dazu: „Leistungsfähige Internetverbindungen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Wie das Beispiel dieses Vorzeigebetriebs zeigt, werden dadurch das Wirtschaftswachstum angekurbelt und Investitionen im Waldviertel ausgelöst. Ich bin überzeugt, dass in den nächsten Monaten und Jahren noch viele Firmen diesem Beispiel folgen werden, weil der Breitbandanschluss ein unschlagbarer Standortvorteil ist.“

Die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) hat in dieser Pilotregion bereits rund 600 Anschlüsse an das Glasfasernetz geschaffen. Rund 13.700 Haushalte und Betriebe werden bis zum Ende der Pilotphase noch im Zukunftsraum Thayaland folgen, der Baustart für die restlichen Haushalte wird im Sommer 2018 erfolgen.

Ulrich Achleitner, Geschäftsführer der Silberbauer Textiltechnik GmbH, freut sich: „Die Zusammenarbeit mit nöGIG, ecoplus und dem Land Niederösterreich läuft hervorragend. Man spürt dabei, dass allen bewusst ist, dass bei diesem wichtigen Projekt alle an einem Strang ziehen müssen. Mit dem Glasfaserausbau im Waldviertel wird eine sinnvolle Zukunftsinvestition getätigt, die auch unserem Betrieb und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Gute kommt. Wir beabsichtigen aufgrund der Glasfaseranbindung in Groß Siegharts einen Betrieb in Wien zu kaufen, diesen nach Groß Siegharts zu übersiedeln und investieren dabei durch die Errichtung einer neuen Halle rund zwei Millionen Euro in den Standort.“

Helmut Miernicki, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur ecoplus, unterstreicht: „Es ist schön zu sehen, wenn die Infrastruktur, die unsere Tochtergesellschaft, die nöGIG, im Waldviertel errichtet hat bzw. aktuell errichtet, einen derart positiven Effekt auf die Wirtschaft hat. Das haben wir erst kürzlich bei der Firma Polllmann in Vitis gesehen, die ebenfalls in der Pilotregion an das Glasfasernetz angeschlossen wurde und das sehen wir jetzt bei der Firma Silberbauer Textiltechnik.“

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, oder ecoplus, Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19660, E-Mail a.csar @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

