Österreichischer Verkehrssicherheitspreis „Aquila 2018“ verliehen

Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) ehrte heuer bereits zum 45sten Mal herausragende Projekte mit dem Verkehrssicherheitspreis „Aquila“.

Zahlreiche Menschen und Institutionen in Österreich engagieren sich mit Ideenreichtum, Kreativität und Begeisterung für mehr Verkehrssicherheit. Ziel des ‚Aquila‘ ist es, ihren Einsatz zu honorieren und einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Nicht immer ist die Größe einer Initiative ausschlaggebend für ihren Erfolg. Denn auch Projekte, die im Kleinen beginnen, können dank Praxisnähe und Zielgruppenorientierung eine breite und vor allem nachhaltige Wirkung entfalten Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV

Wien (OTS) - Mit dem Verkehrssicherheitspreis „Aquila“ zeichnet das KFV gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindebund herausragendes Verkehrssicherheits-Engagement aus. Auch im heurigen Jahr war es für die interdisziplinäre Fachjury keine einfache Aufgabe, unter einer Vielzahl an interessanten Initiativen und Projekten die Sieger zu küren. Ihnen wurde am 21. Juni 2018 im festlichen Rahmen des Palais Auersperg der Österreichische Verkehrssicherheitspreis in Form der Trophäe „Aquila“ verliehen. Zahlreiche Menschen und Institutionen in Österreich engagieren sich mit Ideenreichtum, Kreativität und Begeisterung für mehr Verkehrssicherheit. Ziel des ‚Aquila‘ ist es, ihren Einsatz zu honorieren und einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Nicht immer ist die Größe einer Initiative ausschlaggebend für ihren Erfolg. Denn auch Projekte, die im Kleinen beginnen, können dank Praxisnähe und Zielgruppenorientierung eine breite und vor allem nachhaltige Wirkung entfalten , erklärt Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV, die Hintergründe des traditionsreichen Preises.

Die Sieger des Jahres 2018 im Überblick

• Sieger der Kategorie „Kindergarten / Volksschule“: Kindergarten Hohenegger, Lauterach

• Sieger der Kategorie „Neue Mittelschule / Höhere Schulen“: HTL Mödling

• Sieger der Kategorie „Gemeinde / Städte“: Amt der Landeshauptstadt Bregenz

• Sieger der Kategorie „Vereine / Institutionen“: Verein Discobus Burgenland

• Sieger der Kategorie „Unternehmen“: Senitec GmbH

• Preisträgerin des Medienpreises 2018: Angelika Kreiner, Austria Presse Agentur (APA)

• Preisträger des Sonderpreises für Zivilcourage: Kevin Resch

Über den Österreichischen Verkehrssicherheitspreis

Alle zwei Jahre prämieren das KFV und der Österreichische Gemeindebund engagierte Verkehrssicherheitsprojekte von Unternehmen, Kindergärten, Schulen, Städten und Gemeinden. Ziel des „Aquila“ ist es, all jene auszuzeichnen, die durch außergewöhnliches Engagement und Kreativität einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit auf Österreichs Straßen leisten.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Tel.: 05-77077-1919 I E-Mail: pr @ kfv.at I www.kfv.at