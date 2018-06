Weltmarktführer bei TV-Grafiksoftware Vizrt gewinnt Exportpreis

Sieger in Kategorie Information und Consulting punktet mit Vizualisation in Real Time – Wird weltweit von TV-Stationen verwendet – Derzeit bei Fußball-WM-Analysen im ORF

Wien (OTS) - Die Vizrt GmbH konnte die Jury mit ihrer Grafiksoftware, die von den Olympischen Spielen bis zu den US-Präsidentschaftswahlen bei fast allen namhaften TV-Stationen weltweit verwendet wird und derzeit auch bei den Analysen der Fußball-WM im ORF zu sehen ist, überzeugen. Anlässlich des Exporttages der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH wurden gestern zum 24. Mal die erfolgreichsten heimischen Exportunternehmer ausgezeichnet. Bei der Exporters´ Nite im Museumsquartier in Wien würdigten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und WKÖ-Präsident Harald Mahrer außerordentliche Erfolge heimischer Unternehmer auf Auslandsmärkten.

In der Sparte Information und Consulting, die über 125.000 Dienstleistungsunternehmen aus den Bereichen Information, Kommunikation und Consulting vertritt, bewerben sich traditionell besonders innovative Unternehmen um die begehrte Trophäe.

Der Erfolg des diesjährigen Siegers und Weltmarktführers im Grafikbereich im Fernsehen, dessen Name für Vizualisation in Real Time steht, gründet sich auf österreichisches Knowhow. Am Standort in Vomp liegt die Verantwortung für die konzernweite IT sowie die Entwicklung der Grafiksoftware VizEngine als Kernprodukt des Unternehmens.

Das Ingenieurbüro ASQS (Advanced Safety and Quality Solutions) GmbH steht für Sicherheit und überzeugte auf Platz 2 mit hochinnovativer Software für Qualitätsmanagement in den Bereichen Luftfahrt, Seefahrt- und Offshore.

Das Beratungsunternehmen Bruck Consult konnte als Spezialist im russischen Exportgeschäft und Veranstalter des weltweit einzigartigen Radsportprojekts „Red Bull Trans-Siberian Extreme“ Platz 3 für sich verbuchen.

„Die wissensbasierten Dienstleistungsunternehmen spielen als Motor des Innovations- und Zukunftsstandortes Österreich eine Schlüsselrolle für die heimische Wirtschaft. Unsere Unternehmen überzeugen dabei auch international durch innovative Leistungen und hohe Qualität“, zeigt sich Bundeessparten-Obmann Robert Bodenstein über die Leistungen der heimischen Exportunternehmen beeindruckt und gratuliert den Preisträgern herzlich. (PWK456/ES)

Die Exportpreisträger 2018 in der Kategorie Information und Consulting:

Gold: Vizrt GmbH, Vomp

Silber: ASQS GmbH, Wien

Bronze: Bruck Consult, Wien

