ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Golf BMW International Open 2018

Am 22. Juni live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 22. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Golf BMW International Open 2018 um 11.30 Uhr (Vormittag) und 15.30 Uhr (Nachmittag), die Höhepunkte vom Rugby-Länderspiel Slowenien – Österreich um 13.30 Uhr, vom Mozart-100-Lauf 2018 um 20.00 Uhr, von der Schneebergland-Rallye 2018 – Der große PS-Vergleich um 20.15 Uhr und von Tag 2 bei den Golf BMW International Open 2018 um 20.45 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 19.00 Uhr und das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr.

Bereits in der Vergangenheit konnten die BMW International Open mit einem erstklassigen Spielerfeld begeistern. Auch die 30. Ausgabe des Turniers vom 20. bis 24. Juni im Golf Club Gut Lärchenhof in Pulheim bei Köln bildet dabei keine Ausnahme. Superstar-Masters-Champion Sergio Garcia, Tommy Fleetwood (Sieger im Race to Dubai 2017), Martin Kaymer, Ernie Els sind ebenso mit dabei wie Shot-Clock-Champion Mikko Korhonen. Matthias Schwab peilt nach einer kurzen Pause eine Topplatzierung an. Kommentator ist Michael Berger.

Die letzte Sendung des Behindertensport-Magazins „Ohne Grenzen“ vor der Sommerpause, moderiert von Miriam Labus, steht ganz im Zeichen der Nationalen Special Olympics-Sommerspiele in Vöcklabruck, bei denen vom 7. bis 12. Juni mehr als 1.500 Athletinnen und Athleten aus zwölf Nationen teilnahmen.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

