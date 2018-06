Öffi-Anpassungen für SchülerInnen in Niederösterreich

Ab 3. September 2018 zahlreiche Detailmaßnahmen bei Bus und Bahn in ganz Niederösterreich

Niederösterreich (OTS) - Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler dürfen sich am 3. September 2018 nicht nur über den Schulstart sondern auch über zahlreiche optimierte Öffi-Verbindungen freuen.

Im Auftrag des Landes Niederösterreich und im engen Dialog mit den niederösterreichischen Schulpartnern hat der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) zahlreiche Detailverbesserungen speziell für SchülerInnen geplant und umgesetzt. Dazu zählen etwa neue Kurse für einzelne Linien, ergänzende Haltestellen und Fahrplanoptimierungen. Das Ergebnis sind direkte und effizientere Linienführungen, mit den Schulzeiten neu abgestimmte Fahrpläne, kürzere Wege zu und von den Haltestellen und kürzere Wartezeiten für die SchülerInnen nach Schulende. Sämtliche neuen Fahrpläne und Verbindungen für September werden rechtzeitig in die Routingservices des VOR integriert und sodann unter anachb.vor.at bzw. über die kostenlose VOR AnachB App ersichtlich.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko ist ein optimales Verkehrsangebot für SchülerInnen ein besonders Anliegen. Entsprechend positiv sieht er das nunmehr umgesetzte Maßnahmenpaket: „Die Verbesserungen sind erneut ein gutes Beispiel des laufenden und konstruktiven Dialogs zwischen Schulpartnern, VOR und dem Land Niederösterreich. Mir ist wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler möglichst sicher, komfortabel und einfach zur Schule und auch wieder nach Hause kommen“.

Die Verbesserungen im Detail:

Weinviertel Ost / Gänserndorf

Region Marchfeld:

Anbindung der neuen Volksschule in Gänserndorf Süd durch zusätzliche Kurse auf der Linie 494 mit einem neuen Bus in der Früh zur Schule sowie ab Mittag von der Schule nach Hause.

Region Mistelbach:

Neuer zusätzlicher Kurs für die Gemeinden Drasenhofen und Ottenthal zum Schulstandort Laa/Thaya auf der Linie 431(1012): neuer Kurs über die Orte Steinbrunn, Drasenhofen, Stützenhofen, Kleinschweinbarth, Guttenbrunn und Ottenthal nach Laa/Thaya zur Entlastung des bestehenden Kurses 201 der Linie 431(1012). Dieser Kurs muss nun nicht mehr über Ottenthal geführt werden. Zusätzlich müssen die Kinder aus der Gemeinde Drasenhofen nun nicht mehr die Umwegfahrt über Poysdorf in der Früh nehmen sondern können nun direkt den Schulstandort Laa erreichen.

Bessere Anbindung für Gaubitsch: bei der Linie 7553, Kurs 826, wird auf Wunsch der Gemeinde auch die Haltestelle Gaubitsch Ortsmitte angefahren.

Bessere Anbindung für Fallbach: die Linie 7553, Kurs 723, wird auch über Fallbach geführt.

Waldviertel

Für die SchülerInnen der HTL Karlstein werden folgende Verbesserungen umgesetzt:

Linie 1320, Kurs 127: Halt in Irnfritz wird aufgenommen, sodass eine Anbindung nach Schulende um 15:10 Uhr gegeben ist.

Linie 1356, Kurs 105 (fährt an Freitagen nach St. Pölten): Vorverlegung auf 13:15 Uhr, da an Freitagen um 12:25 Uhr Schulende ist.

Linie 1328: zwei zusätzliche direkte Kurse um 15:20 und 17:55 Uhr von Karlstein nach Dobersberg entsprechend der Schulendzeiten um 15:10 und 17:45 Uhr. Ein Umweg über bzw. Umstieg in Waidhofen ist damit nicht mehr notwendig.



Baden

Neue Verbindung in der Früh vom Bahnhof Bad Vöslau zum Gymnasium Gainfarn auf der Linie 556: damit werden die bestehenden Busse zum Gymnasium entlastet. Zudem hat der Bus nun eine Zuganbindung aus Richtung Wien, wodurch ein Wunsch des Gymnasiums erfüllt werden konnte.

Südraum

Anbindung der neuen Volksschule in Brunn/Gebirge in der Jakob Fuchs-Gasse durch die Regionalbuslinie 212.

Krumpe

Zwei zusätzliche Kurse auf der Linie 7742 zwischen Ruprechtshofen und Bhf. Melk bieten Verbesserungen für BerufspendlerInnen und SchülerInnen aus den Gemeinden Ruprechtshofen und St. Leonhard/Forst mit dem Ziel Amstetten. Der Bus in der Früh fährt zum Bhf. Melk und bindet an einen zusätzlichen Zug nach Amstetten an. Der Retourkurs am Nachmittag ist mit dem Unterrichtsende nach der 6. Stunde der höheren Schulen in Amstetten abgestimmt.

St. Valentin

Zusätzlicher Bus für die Regionalbuslinien 627, 628 und 629: diese Verbesserung betrifft Schulen in Langenhart und St. Valentin. Größter Vorteil sind die kürzeren Wartezeiten für die SchülerInnen nach Schulende (Wartezeit verkürzt sich von ca. 45 Minuten auf max. 15 Minuten).

Zusätzlicher Zug zwischen St. Pölten und Amstetten

Bei der Linie REX+wird in der Früh ein zusätzlicher Zug (Zugnummer 1900) zwischen dem Hauptbahnhof St. Pölten (Abfahrtszeit 6.27 Uhr) und dem Bahnhof Amstetten (Ankunftszeit 7.19 Uhr) eingeführt. Dieser Zug fährt bereits um 5:50 Uhr in Wien ab.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR alle öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kundenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Sämtliche Regional- und Stadtbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen werden in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die ExpertInnen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente und intermodale Mobilität tätig.

