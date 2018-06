„fidelio“ präsentierte Programmhighlights 2018

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Unitel-Chef Jan Mojto luden zum Sommercocktail

Wien (OTS) - Hochkarätige Klassikproduktionen in bester audiovisueller Qualität, zu jeder Zeit abrufbar: Zu einem „fidelio“-Sommercocktail luden ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Jan Mojto, geschäftsführender Gesellschafter der Unitel, gestern, am Mittwoch, dem 20. Juni 2018, in das ORF-Zentrum, wo die Programmhighlights für das verbleibende Jahr in Anwesenheit zahlreicher Kunst- und Kulturschaffender sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Medien, Politik und Wirtschaft präsentiert wurden.

Digitaler Klassik-Treffpunkt für das kulturinteressierte Publikum

„fidelio“, der digitale Klassiktreffpunkt von ORF und Unitel, stellt Klassikinhalte in noch nie da gewesenem Umfang digital zur Verfügung. Klassikfans genießen Topproduktionen in bester audiovisueller Qualität, plattformunabhängig und zu jeder Zeit abrufbar.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Mit dem Klassikportal ‚fidelio‘ ermöglicht der ORF als größter Kulturvermittler des Landes, das vielfältige Kulturangebot immer und überall genießen zu können. Wir zeigen dem klassikinteressierten Publikum Live-Events und Topproduktionen von den bedeutendsten Spielstätten – vereint auf einer Plattform – und bieten umfassende Archivschätze aus sieben Jahrzehnten mit legendären Aufnahmen der Musikgeschichte. Mit unseren starken Partnern bieten wir ein abwechslungsreiches digitales Angebot für die kulturinteressierte Zielgruppe, das Österreich als Klassikland auch multimedial über die Grenzen hinweg zur Geltung bringt.“

Jan Mojto, geschäftsführender Gesellschafter der Unitel: „Seit Jahrzehnten setzen sich ORF und Unitel in enger Zusammenarbeit dafür ein, dass die magischen Momente der Musikinterpretation in Ton und Bild festgehalten werden. ,fidelio‘ lässt Klassikliebhaber/innen an dieser Magie zu jeder Zeit und an jedem Ort teilhaben und ermöglicht so den Zugang zu einem umfassenden digitalen Klassikangebot, das wir gemeinsam mit unseren Partnern konstant erweitern.“

‚fidelio‘-Geschäftsführer Mag. (FH) Georg Hainzl, M. E. S.: „Als digitaler Klassik-Treffpunkt ist es ‚fidelio‘ ein besonderes Anliegen, seinen Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu hochwertigen Klassikproduktionen der großen Opernhäuser und Bühnen dieser Welt zu bieten. Durch den Content-Ausbau auf unserem Blog und den Social-Media-Plattformen möchten wir zudem auch unseren ‚Digital Natives‘ die Welt der Klassik näherbringen.“

Hochkarätig besucht war der von Ani Gülgün-Mayr moderierte „fidelio“-Sommercocktail u. a. mit Grafenegg-Intendant und Starpianist Rudolf Buchbinder und seiner Frau Agnes, dem Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien, Franz Patay, dem Leiter des Kulturmarketings der Esterházy-Betriebe, Daniel Serafin, dem Technischen Direktor des ORF, Michael Götzhaber, dem stv. Kaufmännischen Direktor des ORF, Roland Weissmann, Channel-Manager von ORF 2, Alexander Hofer, den ORF-III-Geschäftsführern Peter Schöber und Eva Schindlauer, ORF-Enterprise-Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder, ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer und den KDV-Beiräten Ernst Buchrucker, Managing Director der Unitel, und Thomas Prantner, stv. Direktor für Technik, Online und neue Medien des ORF.

Musikalische Highlights 2018 auf „fidelio“

Mehr als 750 Stunden Programm aus sieben Jahrzehnten – fortwährend erweitert, redaktionell aufbereitet und in bester Ton- und Bildqualität produziert – erwarten das „fidelio“-Publikum erste Reihe fußfrei. Zu den musikalischen Highlights zählen in den kommenden Monaten u. a. zahlreiche Festspielproduktionen, viele davon live, von den bedeutendsten heimischen Kulturhotspots. So bringt „fidelio“ – wie schon in den Vorjahren – auch 2018 wieder einen umfassenden Grafenegg-Schwerpunkt, u. a. mit der Live-Übertragung der „Sommernachtsgala“ und der Festivaleröffnung. Auch der Festspielsommer findet breiten Raum auf „fidelio“. Von den Bregenzer Festspielen werden neben Berthold Goldschmidts „Beatrice Cenci“ u. a. auch die Uraufführung von Thomas Larchers Werk „Das Jagdgewehr“ übertragen. Aus Salzburg gibt es Mozarts „Die Zauberflöte“, Richard Strauss’ „Salome“ und zahlreiche Video-on-Demand-Highlights wie Puccinis „La Bohème“ mit Anna Netrebko aus dem Jahr 2012. Weiters präsentiert „fidelio“ umfangreiche Themenschwerpunkte anlässlich des 100. Geburtstags von Leonard Bernstein und des 125. Todestags von Peter Tschaikowsky mit spannenden Dokumentationen und unvergesslichen Konzertmomenten. Zum Jahresende 2018 wird es auf „fidelio“ dann noch einmal besinnlich und stimmungsvoll, wenn etwa das traditionelle Adventkonzert aus der Frauenkirche in Dresden oder die Kerstmatinee aus Amsterdam live übertragen werden.

Hochkarätige Kooperationspartner

Zu den Kooperations- bzw. Contentpartnern von „fidelio“ zählen neben den Wiener Philharmonikern u. a. die Wiener Symphoniker, das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien, die Wiener Staatsoper, die Salzburger Festspiele, das Grafenegg Festival, der Wiener Musikverein, das Konzerthaus, das Brucknerhaus Linz u. v. m. Deren Unterstützung spielt eine wesentliche Rolle für die Weiterentwicklung des digitalen Klassik-Treffpunkts „fidelio“. Darüber hinaus findet sich unter den Kooperationspartnern auch die Wien Holding GmbH, die mit ihren Kulturbetrieben wie etwa dem Theater an der Wien einen wertvollen Beitrag zur Programmvielfalt auf „fidelio“ bietet.

Rundumservice mit Klassithek, monatlichen Live-Events, Tune-in-Kanal, Editorials

„fidelio“ (www.myfidelio.at) bietet dem klassikinteressierten Publikum exklusiven Zugang zur gesamten Welt der Klassik: Werke aus dem Barock über die Wiener Klassik, Romantik bis in die Moderne, Aufnahmen aus sieben Jahrzehnten, mit Legenden und den Stars von heute und morgen sowie Live-Übertragungen von den renommiertesten Festivals und bedeutendsten Opern-und Konzerthäusern. Das „fidelio“-Angebot stützt sich dabei auf vier Säulen: eine weitreichende Klassithek, mehrere herausragende Live-Events monatlich, weiters einen Tune-in-Kanal mit redaktionell kuratiertem Programm sowie eine umfangreiche Editorial-Schiene, die Hintergrundinformationen zu Künstlerinnen und Künstlern, Orchestern, Dirigenten, Komponisten, Klassikinstitutionen etc. bietet. Seit Mai 2018 berichtet die Redaktion zudem auf dem „fidelio“-Blog „Leonore & Florestan“ über Spannendes und Wissenswertes aus der Klassikwelt und versorgt Klassikfans mit Veranstaltungstipps, kuriosen Fun-Facts und Anekdoten bekannter Komponisten sowie exklusiven Interviews mit renommierten Künstlern wie Thomas Hampson und Rudolf Buchbinder.

