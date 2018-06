„Giraffen-Paradoxon“ bei „Was gibt es Neues?“ am 22. Juni

Mit Vitásek, Marold, Steinböck, Schreiner und Gernot

Wien (OTS) - Was ist das „Giraffen-Paradoxon“? Die erste Frage von Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ spiegelt das Thema wieder: den Weltgiraffentag! Andreas Vitásek, Eva Marold, Herbert Steinböck, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot zerbrechen sich am Freitag, dem 22. Juni 2018, um 23.00 Uhr in ORF eins aber nicht nur darüber den Kopf, sondern auch über die Promifrage. Die stellt diesmal – anlässlich des Donauinselfests (die besten Konzerte der Festbühne und FM4-Bühne sind live-zeitversetzt in ORF III zu sehen) – der Sänger Voodoo Jürgens. Er möchte gerne wissen, warum man neuerdings in Schweden etliche Jogger mit Plastiksackerln in der Hand sieht.

Wer live im Studio bei der Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at