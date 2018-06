Margareten: Gedenken an Georg Danzer am Freitag

Wien (OTS/RK) - Ein abwechslungsreicher Konzert-, Lese- und Gesprächsabend zu Ehren des unvergessenen Wiener Sängers, Musikers und Komponisten Georg Danzer (1946 – 2007) findet am Freitag, 22. Juni, im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) statt. Beginn der Veranstaltung: 19.30 Uhr (Einlass: ab 19.00 Uhr). Georg Danzer hat im Laufe der Jahre über 30 Alben veröffentlicht und sowohl humorige Lieder als auch anrührende Stücke geschrieben und dargeboten. Am Abend „Tribute To Georg Danzer“ nehmen der vormalige Manager, Franz Christian „Blacky“ Schwarz, und das beachtenswerte Musik-Trio „Träumer“ teil. Ein fixes Eintrittsgeld ist nicht zu zahlen. Spenden des Publikums für die Künstler werden erbeten. Information: Telefon 332 26 94 (Verein „Aktionsradius Wien“).

Das Konzept für den stimmungsvollen Gedenkabend verfasste Robert Fischer, der außerdem als fachkundiger Moderator mitwirkt. Die Gruppe „Träumer“ lädt das Publikum dazu ein, alte Kompositionen von Georg Danzer „neu zu entdecken“. Außerdem werden Ausschnitte aus der ORF-Doku „Nur a klana Bua im Winter“ gezeigt. Nähere Angaben über dieses Beisammensein sind via E-Mail beim Verein „Aktionsradius Wien“ anzufordern: office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Tonkünstler Georg Danzer:

www.georgdanzer.at

Musik-Trio „Träumer“:

https://de-de.facebook.com/TraeumerOfficial/

Etablissement „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk